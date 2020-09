“El desafío es adecuar los idiomas comunicacionales de la radio y la televisión”

Los “fierros”, el esquí y la minería son su pasión. Se define como periodista empírico y pese a su extensa e intachable trayectoria en los medios, siente un cosquilleo en la panza cada vez que se prende la “lucecita roja”. Guillermo Juárez se sumó junto a su equipo a una coproducción con Canal 8 y desde el lunes pasado está al aire en el canal de los sanjuaninos y de Radio Colón, “Primera Edición de Noticias”.

El periodista nació en San Juan, producto del matrimonio entre el chileno Jorge Guillermo Juárez Arenas, ingeniero en Minas, y de la riojana Azucena Dora “Perla” Vicchi, docente y directora de una escuela.

La Primaria en San Juan y su formación en el Liceo Militar de Mendoza

Cursó el nivel primario en la Escuela Rivadavia donde formó un grupo de amigos que perduran en el tiempo y hasta el día de hoy se siguen juntando.

En tanto que cuando llegó el momento de pensar en los planes del Secundario, Guillermo, con apenas 12 años, manifestó a sus padres que quería ir al internado del Liceo Militar Espejo en Mendoza. “Fue una bisagra en mi vida, ahí descubrí mi primera vocación, la militar. Además, el Liceo medio algo invalorable, los hermanos de la vida, mis compañeros de promoción (con los cuales, al igual que en la Rivadavia, se sigue juntando)”.

La pasión por los “fierros”

“Mi papá y mi hermano me llevaron en el año ´65 a una carrera en el Parque de Mayo porque todavía no había autódromo. Me apasionó el sonido de los motores, ver a esos próceres que se bajaban con el caso puesto y me fascinó”, expresó.

Ahora “su cable a tierra” se dedica a restaurar autos nacionales de su época y los deja como salieron de fábrica. Incluso se da el gusto de salir los fines de semana en el Fiat 600 turquesa modelo ´74 y disfrutar el paisaje.

La carrera militar, su otra pasión

Después del Liceo, pasó por el Colegio Militar y por la Escuela de Infantería donde hizo la especialización y a fines del ´82 lo destinaron a la Patagonia. “Con 22 años y mi esposa Mónica Zimmermann, con 20, nos fuimos a la unidad del barrio Militar en Zapala, Neuquén. Con la primera nieve, nació otra pasión, el esquí.

“Mantengo viva mi vocación militar pero tengo fuertes disidencias con el ejército que vivía a finales de los ´80 respecto del que yo me había formado. Las fuerzas armadas son la herramienta estratégica de la Nación para defender sus intereses y no para atentar contra sus instituciones. Sostenía mi posición, una cuestión golpista era antinatural, era como matar a la madre, porque la Constitución nos daba forma a los militares”.

“En la Semana Santa del ´87, que fue en Infantería, con militares que estuvieron en contacto conmigo, se suponía que todos los que habían pasado por ahí sintonizábamos con eso y en mi caso era exactamente lo opuesto. No estaba dispuesto a tolerar interferencias en mi carrera y decidió dejar la Fuerza. No me arrepiento de haberlo hecho”, destacó.

La luz de sus ojos

Con Mónica Zimmermann se casó en el 1982 y lo acompañó a sol y sombra en cada proyecto y en cada viaje. Tienen juntos tres hijas que comparten las mismas pasiones que el padre, y dos nietos que son la luz de sus ojos: Martina y Juan Ignacio.

Incursión en el periodismo

Cuando tenía apenas 10 años, ganó un concurso provincial de composiciones y como premio podía leerla al aire de Radio Colón. “Cuando entré al sótano de la radio, sobre calle Mendoza, era como entrar a la Nasa, con la magia que crea la radio”. Sin errores y con buena dicción, leyó su composición y agradeció a sus padres, la directora y la maestra. Ese fue el preciso momento que descubrió su pasión por la radio.

Guillermo continuó con su formación académica en el Liceo y no fue sino hasta que lo dejó que su primo de Chilecito le propuso trabajar en su radio para ordenar al personal. Luego ingresó en una AM municipal donde al poco tiempo hizo los noticieros, hasta que en el ´88 se puso su radio donde comenzó su primera edición matinal. Finalmente volvió a San Juan en el ´91 e ingresó a Radio Sarmiento y luego a Light.

“En el ´94 me llamó Luis Gordillo, jefe de programación de Canal 8. Hablamos 5 minutos y en 4 nos pusimos de acuerdo. Para mí, yo estaba viviendo un sueño estando despierto”. En el 2033 regresó con producción personal y en el 2008 con “A Media Mañana”, el programa que hoy se denomina “De Sobremesa”. Desde el 2012 incorporó producción independiente al aire de Canal 8.

“A Radio Colón llegué en un momento que tenía muchos problemas con los directivos y con el concurso de mis compañeros. Nos pusimos la radio al hombro y la sacamos adelante. Ahora estamos en esta etapa maravillosa de estar haciendo algo histórico”.

“Primera Edición de Noticias” en Canal 8

Primera edición de Noticias, programa coproducido entre Canal 8 y Radio Colón (Fotos: Adrián Carrizo)

De lunes a viernes, de 6.30 a 9 en Canal 8 y hasta las 9.30 por Radio Colón, el equipo periodístico sale por la gran pantalla de los sanjuaninos. Lo acompañan Gabriela Luna; Leando Santandreu; Diego Suárez; Raúl Gordillo Gisel Moreno, Sabrina Barboza, Federico Svovoda y el director, Agustín Ramírez.

En la producción de televisión, acompañan Alejandro Pons; Ariel Mercado; Juan García; Lui Fernández; Yanina Urcullu; Bárbara Ardanaz, y el gerente, Diego Chaher.

“No se trata de poner un par de camaritas a un estudio de radio, pasa por algo mucho más complicado. Es adecuar los idiomas comunicacionales y las dinámicas de radio y televisión”.

“Confieso que tenía temor de que se rompiera la magia, porque lo que hacemos radio tenemos la obligación de hacer que la gente se imagine lo que relatamos. Pensé que íbamos a romper el mito de que la radio había sido creada para escucharla y no verla, pero al mismo tiempo es necesario porque estamos en tiempos comunicacionales dinámicos y no podemos quedarnos atrás. Se trata de las dos empresas de comunicación más importantes de San Juan y lejos de quedarse salen a competir al mercado con este producto nuevo. Lo que estoy recibiendo como respuesta es lo contrario a lo que pensé: a la gente le encanta verlo al programa de radio”, finalizó.