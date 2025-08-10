Cronograma de poda: zonas y horarios del 11 al 17 de agosto

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través del área de Espacios Verdes, informó el cronograma de poda que se desarrollará entre el lunes 11 y el domingo 17 de agosto. Las cuadrillas municipales trabajarán en diferentes zonas de la capital en tres turnos: de 8 a 13, de 13 a 17 y de 19 a 22 horas.