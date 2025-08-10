"
poda

Cronograma de poda: zonas y horarios del 11 al 17 de agosto

La Municipalidad capitalina anunció el plan semanal de intervención en distintos barrios y sectores, con trabajos en tres turnos diarios para el mantenimiento de los espacios verdes.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través del área de Espacios Verdes, informó el cronograma de poda que se desarrollará entre el lunes 11 y el domingo 17 de agosto. Las cuadrillas municipales trabajarán en diferentes zonas de la capital en tres turnos: de 8 a 13, de 13 a 17 y de 19 a 22 horas.

Lunes 11 y martes 12 de agosto

  • 8 a 13 hs: Cuadrante Arenales – Hipólito Yrigoyen – Ignacio de la Roza – Echeverría
  • 13 a 17 hs: Villa América
  • 19 a 22 hs: Barrio Bardiani

Miércoles 13 y jueves 14 de agosto

  • 8 a 13 hs: Cuadrante Arenales – Hipólito Yrigoyen – Ignacio de la Roza – Echeverría
  • 13 a 17 hs: Villa América
  • 19 a 22 hs: Barrio Bardiani

Viernes 15 de agosto

  • 8 a 13 hs: Cuadrante Arenales – Hipólito Yrigoyen – Ignacio de la Roza – Echeverría
  • 13 a 17 hs: Villa América
  • 19 a 22 hs: Barrio Bardiani

Sábado 16 y domingo 17 de agosto

  • 8 a 13 hs: Cuadrante Aristóbulo del Valle – Santa Fe – Av. Rawson – Av. Libertador

Desde el municipio recordaron a los vecinos que durante los trabajos se pueden producir cortes parciales de tránsito en las calles intervenidas y que es importante respetar las indicaciones del personal a cargo para facilitar la tarea y garantizar la seguridad.

