Continúan las filas en San Juan para conseguir combustible

En este sentido, la presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, Analía Salguero, expresó que "San Juan no experimenta una situación diferente al resto de las provincias" y explicó que "ante la falta de dólares para pagar, no se pudo cargar combustibles en los barcos y esto provocó que no se trabaje en las refinerías".

En este sentido, Salguero resaltó que "la venta por cupos fue la opción que se encontró para distribuir el producto. A esto se suma que los grandes consumidores, como los transportistas, van hasta las estaciones de servicio para abastecerse y no hay capacidad para hacerle frente a esta demanda".