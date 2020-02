Conocé algunos de los minerales que podrás disfrutar en la FNS

Este año en la Fiesta Nacional del Sol el Ministerio de Minería ha dispuesto en su espacio acercar la minería a cada uno de los visitantes, de manera lúdica, interactiva, mostrando todo el potencial minero que tiene nuestra provincia. Una de las muestras que despierta mayor curiosidad en el stand es la muestra de minerales que los transeúntes pueden ver, tocar, inspeccionar e informarse sobre sus bondades.

La exposición consiste en rocas mineralizadas en su estado natural de diversos tamaños y con diferentes características. Allí son recibidos por un especialista que los acompaña por la muestra y les brinda la información sobre la extracción, explotación y aplicación de cada una de ellas. “A las personas que vienen les agradan mucho los minerales cristalizados, preguntan dónde se los puede encontrar y qué uso se les puede dar ya que son muy llamativos”, explica el ingeniero en minas Pablo Trigo, uno de los facilitadores del espacio y parte del equipo de la Secretaria de Gestión Ambiental del ministerio.

Minerales

Muchos de los minerales con los que cuenta nuestra tierra no necesariamente son metalizados, pero son explotados y forman parte de la matriz productiva de San Juan. Tal es el caso de algunas rocas que se usan de ornamentación: “Me estoy enterando de que esta piedra con un color rosado hermoso es feldespato; pensé que no tenía ningún uso o valor y me explicaron que se la usó mucho en la construcción para adornar casas o edificios”, comentó José del departamento Iglesia. También muchos aficionados a la minería pasan por stand para afianzar sus conocimientos o aprender otros: “Me gusta mucho que realicen este tipo de exposiciones, porque San Juan tiene muchos minerales para ofrecer y por ahí no todos lo conocen, entonces que vean estas rocas los hace tomar dimensión de nuestra industria minera que no se queda en el oro nada más”, manifestó Héctor, de la Ciudad de San Juan.

Algunos de los minerales que podrás encontrar en la muestra

Bentonita

Existen dos distritos principales donde están localizados los yacimientos de este mineral: la falda occidental de la Sierra del Tontal, entre las localidades de Colón al norte y Barreal al sur en el departamento Calingasta y las serranías conocidas como Los Morados de Talacasto en el departamento de Jáchal. También se han descubierto afloramientos de bentonita en Sarmiento, Zonda, Albardón e Iglesia. En todos los casos las explotaciones son subterráneas de poca profundidad. El método utilizado es el de “cámaras y pilares”. Es uno de los minerales con gran cantidad de aplicaciones ya que su destino incluye la industria de la fundición de hierro, explosivos, pinturas, papel, impermeabilización, entre otros.

Cobre

San Juan representa el 80% de la oferta cuprífera de la Argentina por las características geológicas de la provincia. Este mineral se puede encontrar en la cordillera calingastina e iglesiana. Son varios los proyectos que actualmente se encuentran en etapa de exploración siendo los más importantes Pachón en Calingasta y Josemaría en Iglesia. Actualmente existe una fuerte demanda del mineral a nivel mundial dado los diversos usos y destinos que se le pueden dar al mismo. El método de extracción del mismo es a través del sistema de flotación que consiste en poner la roca en piletones de agua y luego oxigenar la misma para separarla del metal.

Mica

Este mineral se puede encontrar fácilmente en las sierras de Valle Fértil, una faja que limita al este con las localidades de Astica, Villa San Agustín, Usno y Balde del Rosario. Generalmente, se obtiene como mineral secundario en la misma explotación del cuarzo y feldespato, por selección manual. El método de procesar el mineral es sencillo y se reduce a su triturado o molienda, llegando inclusive al micronizado. El uso o destino que tiene la mica es el de pinturas térmicas, industria del caucho, aislantes eléctricos, petróleo, cosmética, entre otros.

Oro

Este mineral metalizado se encuentra a lo largo de toda la cordillera de San Juan, llegando la provincia a tener dos proyectos en etapa de explotación como Veladero y Gualcamayo y otros en etapa de exploración. Actualmente la extracción de este mineral es una de las actividades que más aporta a las arcas provinciales y también del país. Hasta el momento se conoce que la zona de mayor concentración del mineral es la denominada faja del indio en el departamento Iglesia. El proceso de explotación del mismo es a través de la extracción de grandes volúmenes de rocas, su transporte hacia una planta que tritura el material hasta obtener un producto que es enviado al proceso de lixiviación.

Calcita

Los yacimientos de calcita se encuentran ubicados en la faja de calizas de precordillera central y oriental, presentando una agrupación de yacimientos en dos áreas, la de Pedernal, Los Berros y quebrada de la Flecha del departamento Sarmiento y el cerro La Chilca - Cumillango del departamento Jáchal. Por las características de los depósitos, generalmente la explotación se efectúa en forma subterránea. A diferencia de las calizas, este mineral se comercializa en tamaños finos, generalmente por debajo de malla 150. El material es muy friable lo que favorece la operación de molienda. El destino que tiene la caliza es el de pinturas, industria del alimento balanceado, cargas minerales, industria del papel, farmacopea, industrias químicas y plásticos.