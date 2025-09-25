"
Cómo está el acompañante del auto que chocó de atrás a un colectivo

A primera hora de este jueves, un auto quedó incrustado en la parte trasera de un colectivo en Pocito. El estado de salud del acompañante del Fiat Siena.

Desde la UFI Delitos Especiales interviniente informaron que el acompañante del auto, de apellido Ortega (28), sufrió una herida cortante en la frente y fue trasladado en ambulancia al Servicio de Urgencias del hospital Guillermo Rawson. En el nosocomio capitalino fue asistido y diagnosticado con herida cortante en la cabeza, traumatismo encéfalocraneano y politraumatismo.

Los investigadores buscan dilucidar quién conducía el auto, ya que el chofer declaró que al bajar del colectivo, solo vio al joven en el asiento del acompañante y a la conductora que llegó unos minutos después al lugar del siniestro vial.

Es por esto que solicitaron dosaje de alcohol en sangre al joven y el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.

Intervino personal policial de la Subcomisaría Ansilta y de la UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Iván Grassi y de la ayudante fiscal Victoria Martín.

