Cómo está el acompañante del auto que chocó de atrás a un colectivo

Desde la UFI Delitos Especiales interviniente informaron que el acompañante del auto, de apellido Ortega (28), sufrió una herida cortante en la frente y fue trasladado en ambulancia al Servicio de Urgencias del hospital Guillermo Rawson. En el nosocomio capitalino fue asistido y diagnosticado con herida cortante en la cabeza, traumatismo encéfalocraneano y politraumatismo.

Los investigadores buscan dilucidar quién conducía el auto, ya que el chofer declaró que al bajar del colectivo, solo vio al joven en el asiento del acompañante y a la conductora que llegó unos minutos después al lugar del siniestro vial.