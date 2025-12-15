Comienza la semana con temperaturas agradables

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), San Juan iniciará la semana con temperaturas agradables y condiciones mayormente nubladas. La máxima esperada para este lunes será de 30°C, mientras que la mínima registrada fue de 14°C, acompañada de una leve brisa proveniente del sector sureste.

Durante la jornada, el cielo se presentará parcialmente nublado por la mañana, y las nubes se intensificarán hacia la tarde y la noche, dando paso a una tarde mayormente nublada. Estas condiciones continuarán predominando a lo largo del día.