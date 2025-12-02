Clases de apoyo escolar gratuito para secundaria, concé las sedes

Además, el Ministerio de Educación anticipó que a fines de enero se abrirán las inscripciones para el Apoyo Escolar de Verano destinado a estudiantes secundarios, un acompañamiento clave de cara al inicio del ciclo lectivo 2026.

Sedes y horarios

Rivadavia: Colegio Provincial Rivadavia, de 18.30 a 20

Santa Lucía: EPET Nº 8, de 18 a 19.30

Chimbas: Escuela Jorge Luis Borges, de 18.30 a 20

Pocito: Escuela Froilán Ferrero, de 19 a 20.30

Rawson: EPET Nº 3, de 19 a 20.30

Complejo Calle Las Heras del Ministerio de Educación (ExConectar Lab): de 9 a 10.30 y de 14 a 15.30

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, valoró el compromiso de estudiantes, docentes y familias, y remarcó el sentido social de la política educativa. “Este programa es una herramienta concreta para igualar oportunidades. Muchas familias no pueden costear clases particulares, y aquí encuentran un espacio gratuito, cuidado y con profesionales capacitados para reforzar contenidos y recuperar confianza en momentos decisivos”, indicó.

Cierre del ciclo de apoyo para primaria

El programa también concluyó recientemente con las clases de apoyo para Nivel Primario, con una participación muy positiva y nuevamente con el compromiso del Ministerio de Educación con el aprendizaje continuo y el acompañamiento escolar. En las distintas sedes se realizaron actividades lúdicas para el cierre 2025.

Entre primaria y secundaria, más de 1.000 alumnos accedieron al beneficio durante este año.