Con 700 clientes, el primer día recaudaron sólo el 5% de lo acostumbrado

Con la autorización de sólo 10 personas en la salas y un promedio de 40 minutos por cada cliente, los seis casinos autorizados, reabrieron sus puertas en San Juan, con una concurrencia de cerca de 700 personas el primer día.

Aunque la expectativa era grande, luego de esperar más de 100 días para este momento, no fue la mejor jornada para ellos. La recaudación estuvo muy por debajo de la media registrada y eso preocupa al sector empresarial, teniendo en cuenta que -bajo las condiciones de distanciamiento social- esta situación se va a mantener.

Por las nuevas normas establecidas en el marco de la pandemia, hubo demoras y se advirtieron filas en la puerta de los edificios durante toda la jornada, de 10 de la mañana hasta la medianoche. Pero esta ecuación se repetirá día tras días, advierten desde el sector, porque la capacidad habilitada es mínima.

"Estamos tratando de volver a la normalidad, de poner lo mejor. Pero sostener una situación así es imposible. Con sólo 10 clientes, el local está vacío. Esperamos que pronto nos autoricen a dar un paso más". El representante de concesionarios y gerente de Ivisa, Mario Pereyra, manifestó a sanjuan8.com su preocupación.

Pereyra explicó que de 285 empleados en las seis salas, sólo 40 volvieron a la actividad ya no varios rubros como restaurante y cafés no están abiertos. Sólo las máquinas pueden recibir clientes, por cuestiones higiénicas, pero de un promedio de 200 máquinas en locales, pero según lo establecido por el Comité Covid, no más de 10 personas pueden acceder por vuelta.

"Fue un muy mal día por la cantidad de personas que hubo. Es cierto que nuestros clientes estuvieron, pese a las inclemencias climáticas, pero estimamos que sólo 700 pudieron ingresar en todos los locales, por la restricción horaria", remarcó Pereyra.

Teniendo en cuenta que solo se activó el 5% del total de juegos, lo recaudado no pasó ni por cerca lo necesario para reactivar la economía de estas empresas de juego.

Aunque las condiciones no son las más óptimas, desde la Caja de Acción Social, ven con buenos ojos el resultado de la primera jornada, porque aseguran que se cumplió a la perfección lo establecido por protocolo.

Para el control de los casinos, pusieron a disposición a 3 directores de casinos y 3 fiscalizadores que se ocuparon de verificara que se cumpla hasta con la última letra del protocolo aprobado por Salud Pública.

"Lo cumplieron a la perfección, afortunadamente. La higiene y el orden fueron fundamental para que el funcionamiento fuera óptimo", manifestó la responsable de la Caja de Acción Social, Claudia López, a sanjuan8.com.

Con esta premisa, desde el sector esperan que pronto se pueda analizar una flexibilización para abrirle paso a una mejor versión de esta nueva normalidad en las salas de juego.