El amor espera para dejar su firma: tras la habilitación de los casamientos, hubo muy pocas consultas

Este fin de semana se habilitaron los casamientos y se consolidaron las uniones convivenciales, pero los sanjuaninos eligen no poner el gancho en tiempos de covid.

Luego de que este fin de semana se habilitaran los casamientos y celebraciones en el Registro Civil, en los primeros días asombra las pocas solicitudes que hubo. Si bien, por cuestiones protocolares no se admiten papeles antes de los 15 días de concretar la ceremonia, la cartera de pedidos es baja.

Según se estima, uno de los motivos por los cuales la gente no elige casarse en época de pandemia, tiene que ver con que no se puede realizar fiestas, ni reuniones con más de 8 personas. Entonces, salvo por cuestiones judiciales o de implicancia necesaria, los sanjuaninos no se casan.

Esta semana, las autoridades del Registro Civil comenzarán a organizar los casamientos pendientes, que quedaron congelados por la pandemia.

Para los que estén interesados en saber cómo es el mecanismo, se solicita un turno previo para el ingreso de papeles en el Registro Civil, 15 días antes de la fecha. Esta medida tiene su argumento en que no se sabe qué sucederá más adelante (podría haber un retroceso de fases).

En cuanto a las uniones convivenciales se están realizando desde la vuelta a fase 3 ya que, al ser sólo una firma certificada (declaración jurada), no se requiere de la presencia de más público.

Este tipo de consultas ha bajado en este tiempo de pandemia. De hecho, antes de la vuelta a fase 1 por el brote, cuando se había habilitado esta instancia civil, hubo sólo cinco pedidos de casamiento.

Otro punto es que los que consultan, lo hacen por lo general para fin de año. Sin embargo, el protocolo seguirá siendo el mismo hasta que esté la vacuna, creen las autoridades.

Sin público afuera (nada de arrojar arroz), con un máximo de 10 personas en las oficinas centrales de Santa Fe y Mendoza; y con la mitad en las demás zonas, el casamiento en tiempos de covid no está dejando fotos.

Sólo dos casamientos durante la cuarentena

Antes de julio, sólo dos parejas contrajeron matrimonio por una solicitud especial. Fue por cuestiones jurídicas.

La primera por necesidad de acceder a la obra social por una operación de alta complejidad y la segunda, para que uno de ellos cobrara pensión cuando el otro muera.

Estas cuestiones humanitarias son las más comunes a la hora de contraer matrimonio en la provincia.