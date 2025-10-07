Ante el próximo, feriado nacional, la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan informó que en caso de que un empleado sea convocado a trabajar, deberá percibir el doble de su salario habitual por esa jornada, según establece la normativa laboral vigente. Ante esta situación, cada comerciante deberá definir si abre o no.
San Juan 8 > San Juan > comercio
Cada comercio definirá si abre o no este viernes feriado nacional
Desde la Cámara de Comercio no emitieron una postura sobre el día, solo aclararon que en caso de abrir, los empleados deben recibir el doble de su salario por jornada.