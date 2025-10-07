"
Cada comercio definirá si abre o no este viernes feriado nacional

Desde la Cámara de Comercio no emitieron una postura sobre el día, solo aclararon que en caso de abrir, los empleados deben recibir el doble de su salario por jornada.

Ante el próximo, feriado nacional, la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan informó que en caso de que un empleado sea convocado a trabajar, deberá percibir el doble de su salario habitual por esa jornada, según establece la normativa laboral vigente. Ante esta situación, cada comerciante deberá definir si abre o no.

En tanto, desde la entidad sugieren a los comerciantes y empresarios a mantener su actividad normal tanto el día jueves 9 como el sábado 11 de octubre, con el objetivo de estimular la circulación, el consumo y el turismo interno, factores clave para la dinamización económica del sector.

Asimismo, se remarcó la importancia de aprovechar estas fechas clave para consolidar la recuperación y el crecimiento del sector ante meses de un panorama inestable.

