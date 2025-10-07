Cada comercio definirá si abre o no este viernes feriado nacional

En tanto, desde la entidad sugieren a los comerciantes y empresarios a mantener su actividad normal tanto el día jueves 9 como el sábado 11 de octubre, con el objetivo de estimular la circulación, el consumo y el turismo interno, factores clave para la dinamización económica del sector.

Asimismo, se remarcó la importancia de aprovechar estas fechas clave para consolidar la recuperación y el crecimiento del sector ante meses de un panorama inestable.