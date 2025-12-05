El SPP considera importante la capacitación permanente de todo el personal, una comunicación sólida y fluida para dar el valor que merece la tarea de velar por la seguridad de todas las personas. Es por ello que la implementación del Plan de Contingencia surge a raíz de tomar medidas para mitigar riesgos específicos como incendios, sismos y viento zonda.
Así fue el simulacro ante sismo e incendio en el Servicio Penitenciario
Con la colaboración de diversas organizaciones, el simulacro se desarrolló en el Sector N° 1 del SPP, involucrando a 220 personas privadas de la libertad y personal de guardia. El objetivo fue reforzar los procedimientos ante emergencias y salvaguardar la vida y bienestar en la institución.