Así fue el simulacro ante sismo e incendio en el Servicio Penitenciario

En este contexto, el SPP realizó un nuevo simulacro de sismo e incendio con 220 PPL en inmediaciones del Sector N° 1, pabellones N° 7 y 8 escenario incendio y pabellones 3 y 4 escenario terremoto. Gracias al trabajo de la Oficina de Higiene y Seguridad, en el marco de este plan, se cumplió con el objetivo y se puso en práctica lo planificado y recomendado sobre como actuar ante cualquier adversidad que se pudiera presentar como consecuencia de un siniestro, para salvaguardar a las personas y entorno de la Institución.

El simulacro tuvo un gran despliegue y trabajo en conjunto con otras organizaciones públicas externas como: Protección Civil, Bomberos de la Policía de San Juan, personal de ART ASOCIART, , INPRES, Consejo Profesional Técnico de Higiene y Seguridad de San Juan. También por parte del SPP: el GOT, División Requisa, División Canes, Jefatura Sanidad, Infraestructura y Laborterapia, Traslado y Movilidades; y la guardia del Sector 1, tuvieron participación en la actividad coordinada por la Oficial Adjutor Erika Morales, Oficial Sub Adjutor Aballay Juan, Ayudante de 5ta Rocío Díaz junto con personal auxiliar de la Oficina de Higiene y Seguridad del SPP. Durante la jornada, también se puso en alerta a los vecinos ya que hubo movimientos inusuales, la sirena de ambulancia que salió de la Institución simulando un traslado de emergencia y bomberos ingresando con alarma sonora para poder asistir en caso de incendio.