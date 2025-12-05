"
Más de 270 personas se realizaron el test de VIH, Sífilis y Hepatitis

La iniciativa se enmarca en las acciones permanentes de promoción de la salud y concientización sobre el VIH, reforzando el mensaje central de la campaña: informarse, testearse y cuidarse salva vidas.

En el marco del Día Mundial de la Respuesta al VIH, se llevó adelante una nueva edición del Sunset VIH en el Centro Cultural Conte Grand, donde 277 personas accedieron a testeos rápidos de VIH, Sífilis y Hepatitis de manera gratuita, confidencial y con resultados en pocos minutos.

Jóvenes y adultos se acercaron al Circuito de Salud instalado especialmente para la ocasión, en una jornada que buscó promover la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso a información confiable.

Del operativo participaron equipos de diversas áreas sanitarias, entre ellas:

  • División Nutrición

  • Enfermería

  • Salud Mental

  • Salud Sexual y Adolescencia

  • Programa de Control de Tuberculosis y Lepra

  • Vacunación

  • TBC

