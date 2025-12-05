En el marco del Día Mundial de la Respuesta al VIH, se llevó adelante una nueva edición del Sunset VIH en el Centro Cultural Conte Grand, donde 277 personas accedieron a testeos rápidos de VIH, Sífilis y Hepatitis de manera gratuita, confidencial y con resultados en pocos minutos.
Más de 270 personas se realizaron el test de VIH, Sífilis y Hepatitis
La iniciativa se enmarca en las acciones permanentes de promoción de la salud y concientización sobre el VIH, reforzando el mensaje central de la campaña: informarse, testearse y cuidarse salva vidas.