Así avanza la obra de remodelación del Instituto Nazario Benavídez

La obra responde a la necesidad de actualizar una infraestructura de larga data, adecuándose a los estándares actuales de funcionalidad, seguridad y atención integral. En este sentido, el proyecto pone el acento en la reorganización de los espacios, la mejora de las condiciones edilicias y la incorporación de nuevos servicios que acompañen el trabajo profesional que se desarrolla en el instituto.

La remodelación del Instituto de Menores Nazario Benavídez se enmarca en una política de Estado que prioriza la inversión en infraestructura social, entendiendo que mejorar los edificios donde se desarrollan tareas de contención y acompañamiento es una condición indispensable para garantizar derechos y fortalecer las instituciones.