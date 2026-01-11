"
Así avanza la obra de remodelación del Instituto Nazario Benavídez

La obra, con un 70% de avance, forma parte de una política provincial orientada a fortalecer la infraestructura socioeducativa y garantizar espacios seguros y adecuados para la atención y contención de niños y adolescentes.

El Gobierno de San Juan continúa ejecutando la remodelación integral del Instituto de Menores Nazario Benavídez, ubicado en el departamento Zonda, una intervención clave que ya alcanzó un 70,30 % de avance y que permitirá modernizar un edificio fundamental para el sistema socioeducativo provincial.

La obra responde a la necesidad de actualizar una infraestructura de larga data, adecuándose a los estándares actuales de funcionalidad, seguridad y atención integral. En este sentido, el proyecto pone el acento en la reorganización de los espacios, la mejora de las condiciones edilicias y la incorporación de nuevos servicios que acompañen el trabajo profesional que se desarrolla en el instituto.

La remodelación del Instituto de Menores Nazario Benavídez se enmarca en una política de Estado que prioriza la inversión en infraestructura social, entendiendo que mejorar los edificios donde se desarrollan tareas de contención y acompañamiento es una condición indispensable para garantizar derechos y fortalecer las instituciones.

Actualmente, los trabajos ejecutados incluye demoliciones controladas, renovación de pisos, contrapisos y revoques, reemplazo integral de carpinterías, avances en las instalaciones sanitarias y eléctricas, y la incorporación de sistemas modernos de iluminación LED. Estas tareas permiten consolidar una base edilicia más segura, eficiente y preparada para su uso cotidiano.

El proyecto contempla, además, la creación de un ingreso principal con sala de recepción y espera para familiares, accesos diferenciados para jueces, defensores e internos, y un área central destinada a aulas, sanitarios y consultorios para atención psicológica, odontológica y médica, mejorando la circulación interna y el funcionamiento general del edificio.

La obra también incorpora sistemas de seguridad y comunicación, como circuito cerrado de televisión, red de datos, señalética interior y equipamiento contra incendios, reforzando el cuidado de las personas y la protección de los espacios.

