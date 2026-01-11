El Gobierno de San Juan continúa ejecutando la remodelación integral del Instituto de Menores Nazario Benavídez, ubicado en el departamento Zonda, una intervención clave que ya alcanzó un 70,30 % de avance y que permitirá modernizar un edificio fundamental para el sistema socioeducativo provincial.
Así avanza la obra de remodelación del Instituto Nazario Benavídez
La obra, con un 70% de avance, forma parte de una política provincial orientada a fortalecer la infraestructura socioeducativa y garantizar espacios seguros y adecuados para la atención y contención de niños y adolescentes.