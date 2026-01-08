A pesar de las intensas lluvias registradas en distintos puntos de la provincia, desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, informaron que hasta el momento no se han registrado evacuados ni requerimientos de asistencia como consecuencia de las condiciones climáticas. Los equipos técnicos continúan con el monitoreo permanente de la situación para dar respuesta inmediata en caso de que sea necesario.
Aseguran que no hay evacuados ni pedidos de asistencia por las tormentas
Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, indicaron que los equipos técnicos continúan con el monitoreo permanente de la situación para dar respuesta inmediata en caso de que sea necesario.