Aseguran que no hay evacuados ni pedidos de asistencia por las tormentas

Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, indicaron que los equipos técnicos continúan con el monitoreo permanente de la situación para dar respuesta inmediata en caso de que sea necesario.

A pesar de las intensas lluvias registradas en distintos puntos de la provincia, desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, informaron que hasta el momento no se han registrado evacuados ni requerimientos de asistencia como consecuencia de las condiciones climáticas. Los equipos técnicos continúan con el monitoreo permanente de la situación para dar respuesta inmediata en caso de que sea necesario.

Las precipitaciones comenzaron durante la noche del miércoles y se extendieron a lo largo de la provincia con diferente intensidad, sin que hasta ahora se reporten situaciones de emergencia.

No obstante, el pronóstico advierte que durante la jornada podrían desarrollarse tormentas fuertes en varios sectores, acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. En cuanto a los acumulados, se estiman valores de entre 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de que estos registros sean superados de manera puntual.

En las zonas de alta cordillera, las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de granizo y/o nieve, lo que podría generar complicaciones en la circulación vehicular.

