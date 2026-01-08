Aseguran que no hay evacuados ni pedidos de asistencia por las tormentas

Las precipitaciones comenzaron durante la noche del miércoles y se extendieron a lo largo de la provincia con diferente intensidad, sin que hasta ahora se reporten situaciones de emergencia.

No obstante, el pronóstico advierte que durante la jornada podrían desarrollarse tormentas fuertes en varios sectores, acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. En cuanto a los acumulados, se estiman valores de entre 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de que estos registros sean superados de manera puntual.