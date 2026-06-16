Ante el frío, desde mediados de mayo y hasta finalizar el mes de agosto, los equipos técnicos de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, están haciendo operativos preventivos que incluyen visitas domiciliarias y relevamiento del estado de las construcciones, que permiten anticiparse a posibles inclemencias climáticas, reforzando las viviendas que más lo necesitan no sólo con material básico sino haciendo trabajos de infraestructura que eviten colapsos y otros riesgos como filtraciones.
Ante el frío, brindan asistencia a familias vulnerables
Ante las bajas temperaturas y para anticiparse a complicaciones en viviendas afectadas por lluvias u otros fenómenos, hacen recorridos por zonas vulnerables.