"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > frío

Ante el frío, brindan asistencia a familias vulnerables

Ante las bajas temperaturas y para anticiparse a complicaciones en viviendas afectadas por lluvias u otros fenómenos, hacen recorridos por zonas vulnerables.

Ante el frío, desde mediados de mayo y hasta finalizar el mes de agosto, los equipos técnicos de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, están haciendo operativos preventivos que incluyen visitas domiciliarias y relevamiento del estado de las construcciones, que permiten anticiparse a posibles inclemencias climáticas, reforzando las viviendas que más lo necesitan no sólo con material básico sino haciendo trabajos de infraestructura que eviten colapsos y otros riesgos como filtraciones.

Estas intervenciones llegan fundamentalmente a muchas de las familias que fueron afectadas por lluvias anteriores, aunque se recorren barrios y villas en su totalidad.

Hasta ahora se ha visitado los departamentos de Chimbas (específicamente en zonas como El Mogote, Villa El Milagro, Asentamiento Fe y Esperanza, Villa Del Sur), Caucete (Las Talas, Villa La Línea, zona sur de Niquizanga), Rawson (Villa Roja, Villa Nueva Esperanza, Villa San Damián), Pocito (Quinto Cuartel, calle 7 y Céspedes, Villa Valelcito y Loteo Luna) y Valle Fértil (Villa San Agustín, Astica y Usno); alcanzando a unas 450 familias aproximadamente.

Te puede interesar...

En cada abordaje -que incluye la entrevista personalizada a los miembros del grupo familia y la constatación de necesidades en las viviendas por parte de trabajadores sociales- se hace entrega de asistencia básica con material aislante y frazadas. Luego, según lo consignado, se vuelve a cada domicilio que lo requiera, con los elementos para reparar techos y otras estructuras habitacionales para que las familias sean quienes se ocupen de las tareas de albañilería, entre otras.

Según se ha previsto, estos operativos continuarán las próximas semanas hasta cubrir toda la provincia.

Temas

Te puede interesar