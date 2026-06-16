Ante el frío, brindan asistencia a familias vulnerables

Estas intervenciones llegan fundamentalmente a muchas de las familias que fueron afectadas por lluvias anteriores, aunque se recorren barrios y villas en su totalidad.

Hasta ahora se ha visitado los departamentos de Chimbas (específicamente en zonas como El Mogote, Villa El Milagro, Asentamiento Fe y Esperanza, Villa Del Sur), Caucete (Las Talas, Villa La Línea, zona sur de Niquizanga), Rawson (Villa Roja, Villa Nueva Esperanza, Villa San Damián), Pocito (Quinto Cuartel, calle 7 y Céspedes, Villa Valelcito y Loteo Luna) y Valle Fértil (Villa San Agustín, Astica y Usno); alcanzando a unas 450 familias aproximadamente.