San Juan firmó con Nación el Consenso Fiscal 2020

Durante el acto, firmaron el Consenso los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Río Negro, Arabela Carreras; de Salta, Gustavo Sáenz; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella y de Tucumán, Juan Manzur. Previamiente, hizo lo propio Gerardo Morales, primer mandatario de Jujuy, quien no pudo estar presente por cuestiones de agenda. También estuvo presente el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien no rubricó pero apoyó el acuerdo. Por su parte, firmaron en representación de Córdoba, el vicegobernador Manuel Calvo, por Santa Cruz el vice Eugenio Salvador Quiroga y por Santa Fe la también vicegobernadora Alejandra Rodenas. El mandatario de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, no estuvo presente por recomendación médica.