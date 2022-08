Que es la vasculitis, la enfermedad que sufre Ashton Kutcher

"Me dejó sin visión, sin audición, me dejó sin equilibrio. Me llevó como un año recuperarlo. No lo aprecias realmente hasta que desaparece, hasta que dices: 'No sé si voy a poder volver a ver'. No sé si voy a ser capaz de oír de nuevo, no sé si voy a ser capaz de caminar de nuevo", confesó Kutcher.