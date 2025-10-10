El premio Nobel de la Paz fue para María Corina Machado, líder opositora venezolana

"Durante el último año, Machado fue obligada a vivir escondida. A pesar de las graves amenazas contra su vida, permaneció en su país, una decisión que insipiró a millones de personas. Cuando los autoritarios se hacen con el poder, es fundamental reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten", subrayó el Comité.

El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad", anunció en la lectura del fallo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel.