Tres años de prisión en suspenso por abuso a menor, bajo cuidado familiar

Un hombre fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional tras admitir en un juicio abreviado que abusó sexualmente de una niña de seis años, quien se encontraba bajo su cuidado como padrastro. La pena evita el cumplimiento efectivo de prisión, aunque el condenado quedará sujeto a controles judiciales y reglas de conducta.
