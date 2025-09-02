"
Tres años de prisión en suspenso por abuso a menor, bajo cuidado familiar

Un hombre fue condenado a tres años de prisión condicional por abusar sexualmente de una niña de seis años que estaba a su cuidado. La sentencia incluyó medidas de protección para la víctima.

Un hombre fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional tras admitir en un juicio abreviado que abusó sexualmente de una niña de seis años, quien se encontraba bajo su cuidado como padrastro. La pena evita el cumplimiento efectivo de prisión, aunque el condenado quedará sujeto a controles judiciales y reglas de conducta.

Según fuentes judiciales y la denuncia presentada ante ANIVI, el hombre manoseó a la menor en varias oportunidades cuando debía cuidarla mientras su madre se encontraba fuera del hogar.

La investigación permitió acreditar la responsabilidad del imputado por abuso sexual simple agravado por la guarda, delito contemplado en el Código Penal.

Junto con la condena, la justicia dispuso medidas restrictivas para proteger tanto a la víctima como a su madre, con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar cualquier tipo de contacto con el agresor.

El fallo refleja la aplicación del juicio abreviado, que permitió agilizar el proceso y dictar una sentencia basada en la admisión de culpabilidad del acusado, respetando los derechos de la víctima y la normativa judicial vigente.

