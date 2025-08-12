Recuperaron, en un baldío, objetos robados tras una persecución nocturna

El hecho ocurrió alrededor de la 1:00, cuando la mujer, domiciliada en calle Sargento Cabral, vio a dos hombres en el fondo de su casa. Al notar que habían sido descubiertos, los individuos escaparon hacia un descampado con dirección al barrio Pie de Palo.

Al llegar al lugar, los efectivos hallaron y secuestraron los siguientes elementos: