"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > robados

Recuperaron, en un baldío, objetos robados tras una persecución nocturna

Ocurrió en la madrugada de este martes en Villa Dolores, cuando una vecina alertó a la Policía por la presencia de dos hombres en el fondo de su vivienda. Los sospechosos huyeron y los efectivos secuestraron varios elementos cuya procedencia se investiga.

En la madrugada de este martes 12 de agosto, personal policial de la Comisaría 37° de Pie de Palo intervino en un operativo en Villa Dolores, Caucete, tras recibir el aviso de una vecina que detectó movimientos extraños en su vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:00, cuando la mujer, domiciliada en calle Sargento Cabral, vio a dos hombres en el fondo de su casa. Al notar que habían sido descubiertos, los individuos escaparon hacia un descampado con dirección al barrio Pie de Palo.

Al llegar al lugar, los efectivos hallaron y secuestraron los siguientes elementos:

Te puede interesar...

  • Una garrafa marca YPF de 15 kg.

  • Una cocina anafe de dos hornallas.

  • Una cubierta marca Alpine Trail para bicicleta.

  • Un cuadro de bicicleta marca Venzo con asiento marca Keles.

La Policía continúa con las actuaciones para establecer la procedencia de los objetos y localizar a sus dueños, mientras se investiga el paradero de los sospechosos.

Temas

Te puede interesar