En la madrugada de este martes 12 de agosto, personal policial de la Comisaría 37° de Pie de Palo intervino en un operativo en Villa Dolores, Caucete, tras recibir el aviso de una vecina que detectó movimientos extraños en su vivienda.
Recuperaron, en un baldío, objetos robados tras una persecución nocturna
Ocurrió en la madrugada de este martes en Villa Dolores, cuando una vecina alertó a la Policía por la presencia de dos hombres en el fondo de su vivienda. Los sospechosos huyeron y los efectivos secuestraron varios elementos cuya procedencia se investiga.