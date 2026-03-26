Le disparó en el rostro a su hermano y quedó en libertad: el giro del caso

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Uno de los puntos centrales de la causa es la versión del propio imputado, quien aseguró que confundió a su hermano con un delincuente. Sin embargo, los investigadores no descartan otras hipótesis y continúan recolectando pruebas en la vivienda, bajo la coordinación de la ayudante fiscal Silvina Zogbe.

El testimonio de la víctima resultó determinante en esta etapa. El joven, identificado como Juan Manuel, declaró que se trató de “un hecho desafortunado” y desligó de responsabilidad a su hermano. Según relató, tras cenar con amigos decidió pasar por la casa de su madre. Ingresó por la parte trasera, con la capucha puesta y sin encender la luz. En ese contexto, fue sorprendido por el disparo, alcanzando a gritar “soy yo” en el momento del impacto.

Producto del ataque, sufrió un traumatismo facial severo y la pérdida de piezas dentales, por lo que será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días.

En paralelo, el entorno familiar confirmó que no existían conflictos previos entre ambos. Incluso, señalaron que ese mismo día personas desconocidas habían merodeado la vivienda, lo que había generado preocupación. En ese marco, el imputado se encontraba alerta y con el arma a su alcance.

La causa sigue en etapa investigativa y no se descarta una eventual recalificación del hecho a medida que se incorporen nuevas pruebas.