Identificaron al adolescente de 16 años que murió en un accidente en Pocito

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó una inspección ocular. No se hallaron marcas de frenado en la calzada y se constató que la visibilidad era buena, gracias al alumbrado público. No hubo testigos presenciales del siniestro, y según relató Lara, es posible que el conductor se haya quedado dormido, ya que no realizó maniobras para evitar el impacto y se desvió hacia la banquina este sin frenar.

Los familiares del menor se hicieron presentes en el lugar y fueron informados del fallecimiento. Tras completar las actuaciones correspondientes, se procedió al levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia.