Estado de indigencia, perros callejeros y varias armas: lo que llamó la atención del allanamiento en Ullum

/// Marcela V. Silva

Mientras el subcomisario de GERAS y un sargento se recuperan favorablemente en el hospital Guillermo Rawson tras haber recibido varios disparos por parte de un hombre que quería evitar un allanamiento en su casa, se supo las condiciones en las que vivía el tirador.





Alejandro Hugo Navas (54) residía en un local comercial "ex jirafa azul", ubicado antes de ingresar a la zona del Embarcadero en completo estado de indigencia, dijeron fuentes policiales a sanjuan8.com que participaron del allanamiento durante la jornada del sábado. Creen que el hombre llevaba en el lugar alrededor de siete años y en el secuestro figuran armas de guerra, municiones, armas de variados calibres, numerosos cuchillos, casco militar, estrellas ninja y varias revistas también de origen militar de vieja data.

Además explicaron que tenía al menos 7 perros callejeros. "Vivía en un desorden absoluto y la falta de higiene reinaba en el lugar" dijo un efectivo que fue parte del operativo, quien también agregó que Navas estaba falto de aseo personal. Este relato no sorprende ya que quienes frecuentan esa zona de Ullum saben del estado del local.





En este mismo sentido un amigo del tirador-que ya fue trasladado a la Central de Policía-escribió en las redes sociales un mensaje de apoyo en el que corroboró que el hombre les deba albergue a los perros de la zona y agregó que eran alrededor de 16 animales. "Todos los que somos defensores de animales lo conocemos" escribió el amigo, además relató cómo llegue a esa situación de abandono.





El mensaje que circuló a través de las redes sociales:





"A los amigos en las buenas y mucho más en las malas.

Ante nada agradecer el excelente accionar de la policía que entendió que no trataban con un delincuente sino con una persona extenuada y no lo derribaron.

Excelente padre de familia, con dos hijos profesionales que el destino lo lleva después de un divorcio a vivir en lo que fue su inversión en la jirafa azul, todos los que estamos en la causa de los animales lo conocemos y lo ayudábamos para sostener los 16 perros callejeros abandonados en el dique.

La vida Le jugó una mala pasada cuando vaciaron el dique para llenar los otros diques, él se sostenía cómo podía jamás le tocó nada a nadie y las armas largas que se ven en la fotos son de paintball que el alquilaba en el dique, de juguetes, excepto los dos Revólveres que tenía por seguridad después de varios robos en el medio de la noche en el dique. Un amigo se le asoció en la desesperación lo robó y después le hizo una denuncia que tenía armas de guerra como cualquiera tiene para defensa en un país donde no sabes que te puede pasar.

Lo que hizo no tiene justificación, pero sólo los que lo conocíamos sabíamos con lo que peleaba contra la vida. Quiero hacer esta aclaración primero porque a los amigos no se los abandona y segundo porque es un gran tipo y lo conoce todo el mundo, realmente no sabemos qué te pasó pero te vamos acompañar cabezón"





Mientras tanto Alejandro Hugo Navas seguirá detenido y se espera que el juez subrogante del Segundo de Instrucción lo llame a declarar y anticiparon que la caratula podría ser tentativa de homicidio.