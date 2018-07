/// Por María Eugenia Vega

El martes 13 de junio ingresó una llamada al 911 del teléfono 2645436819, siendo las 23.03.

Operadora: Buenas noches.

Turcumán: Hola, buenas noches. Quiero una ambulancia

Operadora: ¿En dónde, señor?

Turcumán: ¡Ah! (expresión de dolor)

Operadora: ¿De qué departamento me habla, señor?

Turcumán: En la.... ¡Anto, por favor!

Operadora: ¿En qué departamento, señor?

Turcumán: ¡Anto!... ¡Anto!... ¡Anto, por favor!

Operadora: ¿Cuál es el departamento?

Turcumán: ¡Anto, por favor! ¡Por favor, Anto! ¡Por favor!

Moya: ¿A ver? ¿A ver?

Operadora: Páseme con la otra persona, señor. ¿Hola? ¿Hola?

Moya: Hola

Operadora: Señora, ¿De qué departamento me habla?

Moya: De Capital, por favor.

Operadora: ¿En qué calle?

Moya: Abraham Tapia antes de Circunvalación. ¡Vamos al hospital! ¡Vamos al hospital! ¡Alfredo, vamos al hospital!

Operadora: ¡Señora!

Moya: ¡Alfredo, la concha de tu madre! ¡Golpeador hijo de puta! (gritos)

Opradora: ¡Señora!

Moya: ¡Vamos al hospital! ¡Ay, Alfredo... la puta que te parió! (gritos)

Operadora: ¡Señora!

Moya: ¡Ay! Llamá a la policía, por favor! ¡Por favor! ¡por favor! ¡por favor, Alfredo!

Operadora: ¿Me puede decir la numeración de la casa, señora?

Moya: ¡No, no, no! 5545... ¡Acostate, acostate! 545

Operadora: ¿Sobre qué calle?

Moya: ¡Llamala!

Operadora: ¿Sobre qué calle?

Moya: ¡Abraham Tapia, le estoy diciendo!

Operadora: ¿Qué lado de Circunvalación?

Moya: Antes de Circunvalación

Operadora: ¿Abraham Tapia antes de Circunvalación? ¿Familia?

Moya: Moya.

Operadora: Ya le mandamos un móvil.

Moya: ¡Acostate, por favor! ¡Acostate, por favor!

Operadora: ¿Qué le ha pasado, señora?

Moya: Ha estado arreglando el auto y se ha clavado un cuchillo.

Operadora: Ya le mandamos un móvil, señora.

Moya: ¡Ay, por favor, Alfredo!





Con esta transcripción del audio queda en evidencia que el llamado de pedido de auxilio lo realiza Alfredo Turcumán. Por esa razón, el juez mide la intención de Moya de no ayudarlo cuando estaba mal herido y también, según había relatado a este medio, dedujo que fue ella quien le quitó el teléfono celular de la mano para evitar que él concluya la llamada. "Moya se presenta indiferente en los primeros minutos del llamado", dejó sentado Benedicto Correa en su expediente instructivo. "Luego, en una serie de puesta en escena comienza con gritos, insultando a quien resultó ser su víctima. Es claro que, de haberse producido un accidente doméstico, es Moya quien debió haber pedido auxilio y no el agonizante, quien casi en una súplica le pidió a su esposa que tome el llamado", reflexionó el juez. Esta evidencia no hace más que agravar su situación, pero ella decidió aclarar esa parte de la historia.













Claudia relató ante el tribunal de la sala III de la Cámara Penal que ella actuó en defensa propia, porque "él venía a matarla". Esta declaración parte de la explicación de la pelea violenta que tuvieron la noche del 13 de junio, en la cual Moya le reclama una mentira que había sostenido Alfredo durante esa mañana. En medio de insultos y golpes que se habían producido en el auto, camino a su casa, desde la vivienda del padre de Alfredo Turcumán, (donde cenaron) Moya relató que él estaba dispuesto a pegarle y por eso ella atinó a agarrar el cuchillo de la mesa y clavárselo. "Pensé que le había herido el hombro", dijo Claudia insistiendo en que ella no imaginaba que la herida fuera grave. "Luego me fui a acortar con las niñas y fue ahí cuando Alfredo llegó con el teléfono y se desvaneció al lado de la cama", relató. El resto, fue lo que se transcribió anteriormente sobre el llamado al 911.





Lo que sucederá hoy





Ahora, una vez presentada la instrucción de la causa, se realizará la inspección ocular en la escena del crimen, este jueves desde las 9.30. Luego está previsto que comience el desfile de testigos, que serían unos 20. Estima que este juicio podría extenderse hasta el 6 de agosto, aproximadamente.