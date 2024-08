Delincuentes se llevaron los equipos vitales de una niña con fibrosis hepática

En una entrevista con radio Sarmiento, la madre de la niña relató con angustia el ataque a su hogar. "Salí a comprar y no pasó más de media hora cuando los vecinos me dijeron que me habían entrado a robar. Me destrozaron la puerta del fondo y se llevaron prácticamente todo", lamentó.

Los ladrones se llevaron aparatos cruciales para la salud de Samira, incluyendo una mochila de oxígeno, un nebulizador para traqueotomía, un humidificador de ambiente, y una freidora de aire que le ayuda a consumir alimentos saludables adecuados a su condición. Además, robaron pastillas para el manejo de sus convulsiones.