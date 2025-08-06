Delincuentes robaron millonaria suma en un local de eventos en Rawson

El hecho ocurrió cuando la trabajadora bajó la persiana principal del local pero dejó una pequeña entrada sin cerrar. Luego, se dirigió a contar la recaudación de la jornada, momento en el que fue sorprendida por los malvivientes.

Uno de los ladrones le exigió que se tirara al piso, mientras el otro la acorraló en la caja y le gritó: “Dame los dólares”. A pesar de que la víctima aseguró que no había divisas extranjeras, abrió una caja fuerte de donde los sujetos sustrajeron la totalidad del dinero en efectivo.