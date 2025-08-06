Dos delincuentes protagonizaron un violento robo este martes por la noche en el local Crucijuegos, ubicado a escasos metros de la Plaza de Villa Krause, en Rawson. Según fuentes judiciales, los asaltantes abordaron a una empleada cuando esta se disponía a cerrar el comercio y le sustrajeron $2.500.000, además de su teléfono celular.
Delincuentes robaron millonaria suma en un local de eventos en Rawson
