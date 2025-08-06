"
Delincuentes robaron millonaria suma en un local de eventos en Rawson

Una empleada fue sorprendida por dos delincuentes armados dentro del local Crucijuegos, ubicado a metros de la Plaza de Villa Krause. La Policía investiga el hecho con cámaras de seguridad.

Dos delincuentes protagonizaron un violento robo este martes por la noche en el local Crucijuegos, ubicado a escasos metros de la Plaza de Villa Krause, en Rawson. Según fuentes judiciales, los asaltantes abordaron a una empleada cuando esta se disponía a cerrar el comercio y le sustrajeron $2.500.000, además de su teléfono celular.

El hecho ocurrió cuando la trabajadora bajó la persiana principal del local pero dejó una pequeña entrada sin cerrar. Luego, se dirigió a contar la recaudación de la jornada, momento en el que fue sorprendida por los malvivientes.

Uno de los ladrones le exigió que se tirara al piso, mientras el otro la acorraló en la caja y le gritó: “Dame los dólares”. A pesar de que la víctima aseguró que no había divisas extranjeras, abrió una caja fuerte de donde los sujetos sustrajeron la totalidad del dinero en efectivo.

En un giro insólito, uno de los delincuentes regresó segundos después tras haberse retirado del lugar. Le arrebató el celular a la empleada y le ordenó: “Contá hasta cien y no llames a la policía”. Luego, ambos escaparon con rumbo desconocido.

El hecho es investigado por la UFI Delitos Contra la Propiedad, en conjunto con Brigadas de Investigaciones y efectivos de la Comisaría 6ta, que está situada a pocas cuadras del lugar del hecho. Hasta el momento no hay detenidos.

Las autoridades revisan cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a los autores y reconstruir su recorrido de fuga.

