Condena ejemplar: 22 años para el padre de la nena violada, 20 para el hermano y 12 para la madre

/// Por María Eugenia Vega





A puertas cerradas, la Justicia aplicó una condena ejemplar a los acusados de violar a Ana Paula, la joven que hoy tiene 18 años, pero que fue abusada desde los 9. Su padre Manuel (preservamos el apellido por tener relación con la víctima), recibió una pena de 22 años (la máxima) su hermano Brian obtuvo 20 años e Ivana (su madre) cargará con una pena de 12 años por ser cómplice de la situación.









Mientras estaban emitiendo la condena en privado por ser un delito de ese tipo de instancias, Ana Paula aguardaba en la puerta, mientras conversaba con sanjuan8.com y recordaba su calvario. Una vez dispuesto el fallo, la fiscal Marcela Torres salió y buscó a la joven para contarle cómo había ido todo.









"Ya pasó. Fue como queríamos Ana. Siento mucho todo lo que te ha pasado y te pido que hagas terapia ahora, para seguir con tu fortaleza", le dijo mientras la abrazaba. Ana Paula, quien estaba acompañada por este medio, rompió en llanto.













Minutos antes, le había manifestado a sanjuan8.com su deseo. "Quiero que mi papá y mi hermano no salgan más de la cárcel..y mi madre (un silencio), ella me da pena. Yo le di la posibilidad porque a ella no la denuncié, pero todo se supo. Ella sabía que yo no mentía y sin embargo lo apoyó a él, no a mi. Me duele mucho eso", relató.



















Antes de escuchar el veredicto de la jueza Silvia Peña, la madre rompió el silencio con este medio: "Todo lo que dijo es mentira, fue todo porque se quería ir con el novio. Él es el culpable de todo lo que pasó porque la manipula a su antojo". La mujer se puso firme en su posición y no quiso salir de allí. Afirmó que nunca pasó absolutamente nada de lo que cuenta la nena y que no tiene por qué pedirle perdón.









A su vez, el padre marcó su inocencia, repitió varias veces, tal como lo hicieron los otros dos imputados, que la prensa leyera el expediente para que sepa que es mentira lo que dijo la niña. Aunque las pruebas dicen lo contrario. El hermano de Ana Paula igual, sostuvo que no hizo nada y todo fue por celos. "Para ellos quiero lo peor porque los odio. Me lo quitaron todo. Nunca pude decirle nada a mi papá, nunca lo enfrenté. Ahora le diría que nos cagó la vida a todos".









Los fundamentos, en dos semanas.