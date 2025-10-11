"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > televisor

Compró un televisor, se enteró que era robado y lo devolvió

El hombre indicó que lo pagó de buena fue, pero al enterarse que era robado lo entregó a los efectivos.

Un televisor TCL de 42 pulgadas que había sido robado días atrás fue recuperado por efectivos de la Comisaría 37ª de Barrio Pie de Palo, en el departamento de Caucete. El operativo se logró gracias a la denuncia del propietario y a la colaboración de un ciudadano que, según explicó, adquirió el artefacto sin saber que era robado.

El hecho se originó cuando el dueño del televisor, que ya había realizado la denuncia correspondiente, obtuvo información sobre el posible paradero del aparato. Inmediatamente alertó a la policía, que se dirigió al domicilio señalado.

Allí, los efectivos entrevistaron a un hombre que manifestó haber comprado el televisor por la suma de $82.000, desconociendo su origen ilícito. De manera voluntaria, accedió a entregar el equipo a las autoridades.

Te puede interesar...

Con intervención del fiscal Dr. Juan Manuel Gálvez, se labró el acta correspondiente y se citó al damnificado, quien reconoció y recuperó su propiedad.

Temas

Te puede interesar