Un televisor TCL de 42 pulgadas que había sido robado días atrás fue recuperado por efectivos de la Comisaría 37ª de Barrio Pie de Palo, en el departamento de Caucete. El operativo se logró gracias a la denuncia del propietario y a la colaboración de un ciudadano que, según explicó, adquirió el artefacto sin saber que era robado.
Compró un televisor, se enteró que era robado y lo devolvió
El hombre indicó que lo pagó de buena fue, pero al enterarse que era robado lo entregó a los efectivos.