Compró un televisor, se enteró que era robado y lo devolvió

El hecho se originó cuando el dueño del televisor, que ya había realizado la denuncia correspondiente, obtuvo información sobre el posible paradero del aparato. Inmediatamente alertó a la policía, que se dirigió al domicilio señalado.

Allí, los efectivos entrevistaron a un hombre que manifestó haber comprado el televisor por la suma de $82.000, desconociendo su origen ilícito. De manera voluntaria, accedió a entregar el equipo a las autoridades.