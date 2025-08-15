"
Así terminó un ladrón tras ingresar a robar en una vivienda de Chimbas

El hecho ocurrió en el interior del barrio 2 de Abril. El propietario y los vecinos de la zona detuvieron al sospechoso de 21 años hasta la llegada de la Policía.

Un joven de 21 años fue aprehendido en Chimbas luego de ingresar a una vivienda con intenciones de robo. El hecho se registró en el interior del barrio 2 de Abril, donde un hombre de 46 años, propietario del domicilio, se encontraba en el fondo de la casa cuando notó la presencia del intruso.

De acuerdo con la información policial, el sujeto ingresó sin ejercer violencia y con la aparente intención de sustraer pertenencias. Ante la situación, el damnificado, junto con vecinos del lugar, logró retenerlo hasta que arribó personal de la Comisaría 17°.

Por el caso, se inició un proceso de flagrancia para investigar el incidente y determinar las responsabilidades penales del aprehendido.

