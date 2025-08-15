Así terminó un ladrón tras ingresar a robar en una vivienda de Chimbas

De acuerdo con la información policial, el sujeto ingresó sin ejercer violencia y con la aparente intención de sustraer pertenencias. Ante la situación, el damnificado, junto con vecinos del lugar, logró retenerlo hasta que arribó personal de la Comisaría 17°.

Por el caso, se inició un proceso de flagrancia para investigar el incidente y determinar las responsabilidades penales del aprehendido.