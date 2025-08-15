Un joven de 21 años fue aprehendido en Chimbas luego de ingresar a una vivienda con intenciones de robo. El hecho se registró en el interior del barrio 2 de Abril, donde un hombre de 46 años, propietario del domicilio, se encontraba en el fondo de la casa cuando notó la presencia del intruso.
Así terminó un ladrón tras ingresar a robar en una vivienda de Chimbas
El hecho ocurrió en el interior del barrio 2 de Abril. El propietario y los vecinos de la zona detuvieron al sospechoso de 21 años hasta la llegada de la Policía.