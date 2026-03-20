Agua Negra: sorprenden a un argentino con USD 5.000 y cheques sin declarar

Sobre el procedimiento, el subprefecto Ginés Cofré Sandoval, jefe de la Brigada de Investigación Criminal Vicuña, explicó que “en un trabajo en conjunto con personal del Servicio de Aduanas, durante el control migratorio y de las especies que portaban al interior de un vehículo procedimos con la detención de un ciudadano de nacionalidad argentina, quien al momento de hacer su ingreso al territorio nacional portaba dólares americanos, pesos argentinos y cheques por diversos montos”.

Por instrucción de la fiscal de turno, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su respectiva audiencia de control de detención, mientras que las evidencias fueron remitidas a la fiscalía local de Vicuña para continuar con las diligencias investigativas.

Desde la Policía de Investigaciones reiteraron el llamado a respetar la normativa aduanera vigente, especialmente en pasos fronterizos, para evitar incurrir en delitos que conllevan sanciones penales.