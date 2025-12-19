"
Accidente casi frontal en Media Agua: rescate y traslado al Rawson

Un violento choque entre un camión y una camioneta se produjo en Ruta 40 y Aranda, en Media Agua. El conductor de la Amarok quedó atrapado y fue rescatado por Bomberos.

n fuerte accidente de tránsito se registró en horas de la tarde en la intersección de Ruta Nacional 40 y calle Aranda, en la localidad de Media Agua, departamento Sarmiento, donde colisionaron un camión y una camioneta Volkswagen Amarok. El impacto fue de gran magnitud y dejó como saldo a una persona atrapada dentro del vehículo de menor porte.

Rescate y traslado al Hospital Rawson

Como consecuencia del choque, el conductor de la camioneta, Daniel Silva, oriundo de Mendoza, quedó atrapado en el habitáculo. Personal del Cuerpo de Bomberos trabajó en el lugar para liberarlo, tarea que demandó varios minutos debido a la violencia del impacto.

Una vez rescatado, el hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital Rawson, donde quedó internado para una mejor atención médica. Según los primeros datos, se encontraba consciente y fuera de peligro, aunque presentaba lesiones, principalmente en las piernas.

De acuerdo a la información preliminar, la camioneta circulaba por Ruta 40 en dirección a Mendoza cuando impactó contra un camión que doblaba por calle Aranda. Antes del choque frontal, el camión habría tenido un toque previo con otro rodado similar, lo que derivó en la colisión principal. El conductor del camión no sufrió heridas y no fue necesario su traslado a un centro de salud.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 8ª, Bomberos y servicios de emergencia. Además, interviene la UFI Delitos Especiales, que lleva adelante las pericias para determinar responsabilidades en el siniestro. Segun confirmó el medio Sarmiento Al Día.

Mientras se realizaban las tareas de rescate y peritaje, la Policía coordinó el tránsito para mantener la circulación lo más fluida posible en una zona de alto tránsito vehicular.

