n fuerte accidente de tránsito se registró en horas de la tarde en la intersección de Ruta Nacional 40 y calle Aranda, en la localidad de Media Agua, departamento Sarmiento, donde colisionaron un camión y una camioneta Volkswagen Amarok. El impacto fue de gran magnitud y dejó como saldo a una persona atrapada dentro del vehículo de menor porte.
Accidente casi frontal en Media Agua: rescate y traslado al Rawson
Un violento choque entre un camión y una camioneta se produjo en Ruta 40 y Aranda, en Media Agua. El conductor de la Amarok quedó atrapado y fue rescatado por Bomberos.