Accidente casi frontal en Media Agua: rescate y traslado al Rawson

Una vez rescatado, el hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital Rawson, donde quedó internado para una mejor atención médica. Según los primeros datos, se encontraba consciente y fuera de peligro, aunque presentaba lesiones, principalmente en las piernas.

De acuerdo a la información preliminar, la camioneta circulaba por Ruta 40 en dirección a Mendoza cuando impactó contra un camión que doblaba por calle Aranda. Antes del choque frontal, el camión habría tenido un toque previo con otro rodado similar, lo que derivó en la colisión principal. El conductor del camión no sufrió heridas y no fue necesario su traslado a un centro de salud.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 8ª, Bomberos y servicios de emergencia. Además, interviene la UFI Delitos Especiales, que lleva adelante las pericias para determinar responsabilidades en el siniestro. Segun confirmó el medio Sarmiento Al Día.

Mientras se realizaban las tareas de rescate y peritaje, la Policía coordinó el tránsito para mantener la circulación lo más fluida posible en una zona de alto tránsito vehicular.