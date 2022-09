Pampita y Vicuña, juntos en Chile por Blanca y por el papá de actor

Es una costumbre que viajen cada 8 de septiembre, ya que los restos de la pequeña descansan en el Parque del Recuerdo de Santiago. Desde la cuenta de Ana García Moritán, confirmaron que ya aterrizaron en Chile al reencontrarse con una amiga de allá.

Desde hace varias semanas, el actor había estado viajando al otro país para acompañar a su familia en este triste momento. Según trascendió, Juan Pablo estaba con respirador luego de sufrir una hemorragia intestinal muy fuerte.

Usando una foto vintage de su padre para despedirse, y recordando a Blanca, escribió: “Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica”.

El apoyo de Pampita a Benjamín Vicuña

Pampita Ardohain no ocultó su dolor por la muerte del papá de Benjamín Vicuña. La modelo reaccionó al posteo que hizo el actor para informar la noticia.

Los emojis de una cara con una lágrima y un corazón blanco bastaron para expresar su tristeza y acompañar a su exesposo y padre de cuatro de sus hijos (Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán).

“Es un momento muy triste. Acompañando por supuesto. Yo quiero mucho a toda la familia de Benjamín, a mí me trataron siempre como a una hija, me cuidaron mucho porque llegué sola allá y me acompañaron en todos los momentos de mi vida, alegrías y tristezas”, señaló en una entrevista que le hicieron en LAM (América), previa a que se informara sobre el fallecimiento.

Además, remarcó que está acompañando a sus hijos que aman mucho a su abuelo. “Es un momento en el que toda la familia nos abrazamos, nos cuidamos, nos respetamos, nos acompañamos”, cerró.