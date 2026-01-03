Venezolanos residentes en Argentina se concentraron en las inmediaciones del Obelisco

En respuesta al acontecimiento, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un refuerzo preventivo de seguridad en la zona y al caer la tarde, tanto el Obelisco como el Puente de la Mujer se iluminaron con los colores amarillo, azul y rojo, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Además, se colocó una bandera de Venezuela en el Obelisco como gesto de acompañamiento. En el ámbito político local, diversos dirigentes celebraron el suceso, mientras que el Ministerio de Seguridad reforzó la protección de las sedes diplomáticas de Estados Unidos y Venezuela ante posibles incidentes.__IP__

Casi al mismo tiempo de esa celebración, pero frente a la embajada estadounidense -ubicada en el barrio porteño de Palermo- agrupaciones de izquierda se manifestaron para expresar su repudio hacia el gobierno de Donald Trump, quien ordenó la captura de Nicolás Maduro, el mandatario del país caribeño, en una operación que conmocionó al mundo.