Venezolanos residentes en Argentina se concentraron en las inmediaciones del Obelisco

Miles de ciudadanos venezolanos residentes en Argentina se concentraron hoy en las inmediaciones del Obelisco, portando banderas, gorras tricolores y carteles con mensajes de alivio y esperanza, en lo que definieron como el día en que “por fin comenzará la libertad”.
La movilización, que se inició de forma espontánea por la mañana, estuvo marcada por la emoción de las familias que debieron exiliarse en los últimos años, no solo en la Argentina, sino en otro países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.