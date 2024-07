Milei y Macron hablaron del "desafortunado" tuit de Villarruel

La revelación confirma que, lejos de haber cedido el conflicto en lo más alto del poder, la relación política entre ambos se mantiene tensa. “Hay una sensación de confianza perdida que no se recuperó y que difícilmente cambie”, contaron esta mañana en lo más alto del gobierno. Ayer, desde las oficinas de la Presidencia del Senado habían dado por superado el incidente por el tuit y anticiparon que Villarruel iba a mantener bajo perfil hasta el acto de la Sociedad Rural.

La revelación de Adorni, sobre todo con el detalle y la calificación de “desafortunado tuit” -que hace 9 días está fijado en el perfil de la vicepresidente-, además, confirma que la Casa Rosada, lejos de querer bajarle el perfil a la disputa, eligió exponer de manera pública sus diferencias.

El domingo está previsto que Villarruel participe junto con Javier Milei del acto central de la tradicional muestra del campo argentino que se realiza todos los años en el predio que la Sociedad Rural Argentina tiene el barrio porteño de Palermo. Será el reencuentro que tendrán después de haber compartido otro escenario, el 9 de Julio, el día del desfile militar que se realizó por la Avenida Del Libertador.

A ese encuentro la vicepresidente asistió después de haber faltado la noche anterior a la firma en Tucumán del Pacto de Mayo. Sus colaboradores dijeron que no fue porque tuvo un fuerte cuadro gripal, aunque al día siguiente pudo permanecer todas las horas que duró el desfile y subirse a un tanque TAM del Ejército, en una foto que llegó hasta la tapa del influyente diario The Wall Street Journal.

Hasta este viernes, en su cargo de vicepresidente a cargo de la Presidencia, Villarruel mantiene en la agenda su presencia en el acto del domingo en la Rural.

Una pelea abierta que no cede

Milei habló sin medias tintas del episodio que mostró una vez más que el vínculo político con la vicepresidenta está atravesado por la desconfianza. “No fue un tuit feliz. No podés, por una cuestión deportiva, generar un quilombo institucional en términos diplomáticos. Pero, ya está, ya lo arregló Kari (...) No podés hacer esa mezcla. Ya está, cosas que pasan... Nosotros tenemos diferencias, ¿cuál es el problema? Sigamos para adelante. ¿Qué, le tengo que contar las costillas? Seguramente hay cosas que yo hago que a ella no le gustan. En el 95% de las cosas vamos para el mismo lado”, dijo Milei en una entrevista el viernes último.

La reacción -y el agradecimiento por el pedido de disculpas que hizo Macron- tiene que ver con este mensaje publicado en la red X: “Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad”, expresó la dirigente libertaria en su cuenta de la red social X.