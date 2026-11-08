Las ventas minoristas cayeron 1,6% en octubre y acumulan un retroceso del 2% en el año

De acuerdo con el relevamiento de la entidad empresaria, los comercios debieron "absorber incrementos en costos operativos, tarifas y precios de reposición", en un contexto de intensa competencia de canales mayoristas y productos importados a través de plataformas. Frente a la falta de liquidez en el mercado, las promociones por pago al contado y las opciones de cuotas bancarias cortas fueron determinantes para concretar operaciones.

Respecto a la percepción cualitativa sobre la evolución interanual de los locales comerciales, una mayoría del 51,9% de los consultados afirmó que su situación se mantuvo sin variaciones frente a igual mes del año anterior, lo que implica una mejora de 1,7 puntos porcentuales respecto al 50,2% de septiembre.

En tanto, las respuestas que dieron cuenta de un empeoramiento en su desempeño retrocedieron 3,3 puntos contra el mes precedente, hasta el 41%. Por último, apenas un 7,1% de los establecimientos reportó una mejora en su actividad, lo que significó una suba de 1,5 puntos porcentuales en la comparación intermensual.

Caída del consumo: comportamiento de los rubros

En el análisis por sectores, tres de las siete categorías monitoreadas lograron ubicarse en terreno positivo. Los mayores avances en la comparación interanual correspondieron a Calzado y marroquinería y a Textil e indumentaria, ambos con un alza del 3,6%, seguidos por Perfumería, que anotó un incremento del 0,8%.

En el extremo opuesto, el retroceso más pronunciado se dio en el rubro Farmacia, con una merma del 3,7%, secundado por Alimentos y bebidas (-3,5%) y Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (-3,4%). Por su parte, Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles cerró con una contracción más moderada (-0,5%).

Durante octubre se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 17,7%, mientras que la suba intermensual fue del 0,3%.