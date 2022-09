El dólar blue avanzó $1 y cerró la semana a $277

Los operadores también esperan cambios que anunciaría el Gobierno en las próximas horas para el dólar "turista", luego de que ayer confirmara la prohibición de acceder al dólar "solidario" y a las divisas a través de la Bolsa a aquellas personas que hayan solicitado subsidios a la energía.

Con este avance de $ 1 en el mercado informal, la cotización del dólar blue pasa a ubicarse este viernes a $ 273 para la compra y $ 277 para la venta. A la vez, marca una brecha de más de 93% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y 84% en relación al promedio del minorista.

En cambio, las cotizaciones financieras del dólar siguen trepando este viernes. El MEP a través del bono AL30 y el contado con liquidación (CCL) mediante el Cedear "KO" registran subas hasta 2% para ubicarse por encima de los $ 292 y $ 301, respectivamente.

DÓLAR OFICIAL Y RESERVAS

En cuanto al oficial, el tipo de cambio minorista operó estable en $ 149 en Banco Nación y $ 150,17 en el promedio de entidades, mientras el mayorista finalizó la jornada en $ 143,52, marcando otro avance de 32 centavos, con lo cual mantuvo la aceleración en el ritmo de devaluación diaria.

En tanto, la autoridad monetaria obtuvo un saldo a favor de casi u$s 200 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, en una jornada en la que el sector del agro ingresó más de u$s 368 millones. Así, en lo que va del mes la entidad acumula compras netas por alrededor de u$s 2150 millones.