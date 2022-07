Carne de cerdo: advierten sobre un aumento de entre el 10% y el 20%

También apuntó a la necesidad de abastecerse de insumos necesarios e indispensables para seguir llevando adelante la industria y no se fabrican en el país. "Estamos hablando de todas las tripas para embutir y envases para nuestros productos que vienen de afuera. Se están agotando el stock y empiezan a cerrarse líneas de producción", precisó.

La situación de la carne porcina

Desde Caicha explicaron que más del 50% de las importaciones de carne de cerdo es bajo la forma de jamón y paleta sin hueso, que se utilizan como materia prima en la elaboración de fiambres. Detallaron que de no contarse con estos productos, la oferta de fiambres al mercado se vería comprometida con reducción de la actividad fabril, el aumento de los costos de producción y el impacto en el precio del producto en el mercado interno.

"De no disponer de esta materia prima, la producción local debería aportar al mercado 134.000 cerdos mensuales adicionales a lo actualmente ofrecido. Esa cantidad que no está disponible. Pero además resulta irracional faenar solo para proveer de jamón y paleta, que desembocaría en excedentes de otros cortes que no se podrían absorber ni en el mercado interno ni con la exportación", argumentó Gyldenfeldt.

En este contexto, desde la cámara hicieron una diferenciación entre los productos que se necesitan importar para que funcione la industria y la de otros cortes porcinos que les generan competencia directa a los productores locales.

"Hay algunos cortes importados que se ofrecen a la venta a precios inferiores a los costos que tiene la industria porcina local, como es el caso de la bondiola o el carré, y que la industria local puede satisfacer de manera continua. Con lo cual se puede sustituir la importación, lograr la completa integración de la res, aumentar de eficiencia productiva, reducir los costos y mejorar los precios al consumidor", indicó.

Voces dispares: qué dicen los especialistas de la situación de la carne porcina

El ingeniero zootecnista y consultor del sector porcino Juan Luis Uccelli manifestó una postura diferente a la de Caicha. Indicó a A24.com que en el primer semestre el cerdo en pie subió apenas un 11%, la carne porcina un 22% y los chacinados entre un 25 y un 30%. Y que en el último caso se analizan subas de entre el 15% y 20% "por si las dudas".

Uccelli reconoció que hubo "aumento en el precio de los productos porcinos, pero bastante inferior a lo que aseguran desde la cámara". También remarcó que "la participación del cerdo en los fiambres es de un 27%".

"Lo que dicen que la importación se va a complicar no es tan así. No faltan cabezas, sino que sobran 257 mil cerdos que se venden en negro. Lo que faltan son animales de los blancos, los que se venden por AFIP", argumentó a este medio e insistió en que no es un problema la falta de carne porcina.

¿Qué rol juega la carne porcina en el mercado argentino?

Víctor Tonelli, consultor ganadero y especialista en el negocio cárnico, explicó que si bien la carne porcina que se importa no representa más del 10% del mercado argentino, es un corte muy valorado.

En este sentido, hizo hincapié en la disputa que marca el rubro específico del cerdo: "La importación se beneficia de un tipo de cambio oficial versus un mercado local, que se rige por un costoso dólar paralelo ajustado por el tipo de cambio no oficial".

Y fue tajante al afirmar que "si vamos a importar, que realmente no lo necesitamos, que lo hagan al mismo tipo de cambio que los locales".

En esta línea, Uccelli contó que "hubo un aumento muy grosero de importaciones que viene desde hace un año. El nivel más alto dese 1999. Entró mercadería muy barata en un mercado estable, complicando a la cadena productiva de los productores argentinos".

La oferta del mercado y el precio

El valor de cualquier bien o servicio se rige a partir de la relación entre demanda y oferta. Desde Caicha sostienen que ante la imposibilidad de importar como lo venían haciendo, los productores locales aprovechan para subir el precio.

Por su parte, Tonelli asegura que los aumentos no deberían ser altos en un país en donde se prioriza el consumo de carne vacuna y hay producción suficiente para mantener cierta estabilidad en los precios. Es decir, el pollo y el cerdo son cortes complementarios, elegidos por los consumidores por su costo inferior, y no deberían superar el valor del vacuno.

"Hay procesos de estacionalidad de oferta, y de la vacuna, que es la que más impacta. No se visualizan incrementos porque va a haber abundante oferta. Hasta octubre va a haber precios estables. En conclusión, si no sube la carne vacuna, no debería hacerlo la porcina porque va a perder en ventas", especificó el especialista.