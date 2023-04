BCRA podría discontinuar el informe de expectativas de inflación y dólar

"Enviamos la nota en respuesta a un pedido de los economistas registrados en el Consejo. Lo que se busca es que los participantes en el relevamiento estén matriculados y que ese sea un requerimiento para integrar el mismo", dice a Ámbito la presidenta de la institución, Gabriela Russo. Y explica que el hecho de estar matriculados es una garantía y un respaldo a nivel ético y técnico que debería cumplirse para asegurar la calidad de la información.

Este reclamo de los economistas matriculados surgió dentro las comisiones internas que tiene el consejo y cuyo rol es "velar por el ejercicio digno de las profesión". Es por eso que Russo resalta que deben llevar un control de que se cumpla con la normativa adecuada y, en consecuencia, consideraron oportuno hacer este llamado de atención al BCRA.

Los problemas que ve el Consejo en el REM

Respecto de la modalidad actual que se utiliza para elaborar el REM, la representante de los profesionales de ciencias económicas de la ciudad indicó que, "si bien no tenemos acceso al listado completo de quienes participan, no está actualmente entre los requisitos del BCRA el de la matriculación previa" y explica que no cambiaría nada en materia de costos para el organismo ni para el economista involucrado que se cumpla con esa norma, pero, sí, para la sociedad.

Y es que, según la carta del Consejo, el BCRA destaca en su página web que "este relevamiento permite un seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo sobre la evolución de la economía argentina y es generado a partir de una encuesta realizada a personas especializadas del país y del extranjero... La información que proporciona resulta de especial relevancia, no solo para las decisiones de política monetaria y económica, sino también para las decisiones de consumo e inversión, constituyéndose como un bien público, al proveer a la comunidad la mejor información posible respecto de las estimaciones que realizan los especialistas sobre el comportamiento futuro de las principales variables".

En consecuencia, Russo sostiene que "cualquier persona puede, en este momento, participar de la encuesta sin garantía de que los datos tengan el respaldo de sus credenciales" y considera que esto es un problema para un estudio que, "se utiliza para tomar decisiones de inversión muy importantes".

En ese sentido, la entidad que preside solicitó al BCRA que se "establezcan los recaudos necesarios para hacer cumplir la normativa correspondiente y asegurándose que quienes provean de información relevante para decisiones de política monetaria y económica, consumo e inversión lo hagan cumpliendo con las normas profesionales y éticas impuestas por la Ley Profesional".

La continuidad del REM, a confirmar

El Banco Central elevó el reclamo a su área de legales interna y le solicitó un dictamen interno sobre lo que señala el CPCE. "La carta es un tiro a la línea de flotación del REM. Si Legales dictamina que es acertada la postura, se tendrá que pedir que los pronósticos estén firmados por matriculados", advierte una fuente del mercado a Ámbito.

Eso requeriría de un proceso de suspensión de la publicación mensual que realiza el BCRA para adecuar los parámetros que rigen su funcionamiento y poder ponerlo nuevamente en marcha bajo estos nuevos requerimientos, por lo que su próxima edición podría no salir si no se logra cumplir con los tiempos de adaptación.

El sondeo mensual consta en un promedio de las expectativas de poco más de 40 opiniones. Cabe recordar que el REM se publica mensualmente, en general, en torno a los primeros días de cada mes siguiente al analizado. El último se dio a conocer el pasado 7 de abril y arrojó resultados en base a los datos recopilados entre el 29 y el 31 de marzo de 2023.

Se trata del tercer relevamiento de este año y los analistas estimaron una inflación mensual de 7% para marzo de 2023, por debajo del 7,7% que dio a conocer finalmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y una interanual de 110% (10,2 p.p. por arriba del pronóstico de la encuesta previa).

Para febrero de 2023, la mediana de las estimaciones de quienes participaron en la encuesta previa del REM sugería una inflación de 6,1% mensual, en tanto que el dato observado en dicho mes resultó ser de 6,6% (0,5 puntos porcentuales —p.p.— mayor al pronosticado).