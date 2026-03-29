Verstappen analiza su retiro al final de la temporada

Lejos de tratarse de una reacción aislada, la razón detrás de la postura de Verstappen tiene que ver con el contexto actual de la categoría, especialmente contra las reglas que rigen la Fórmula 1 en esta nueva etapa y que ya había cuestionado públicamente en más de una oportunidad. En ese marco, sus palabras dejaron entrever que la motivación ya no es la misma que en los años de dominio absoluto.

El piloto de Red Bull Racing también buscó relativizar el impacto de una eventual decisión de ese calibre. “Tengo otros muchos proyectos que me apasionan. Si parase, no significaría que me quedase parado. No quiero que la gente se sienta mal por mí”, añadió, dejando claro que su vida deportiva no se limitaría necesariamente a la Fórmula 1.

De todos modos, la repercusión no tardó en amplificarse. Algunos medios de los Países Bajos, como ‘De Telegraaf`, incluso fueron más allá y sugirieron que la opción de una retirada al finalizar la temporada ya circula dentro del entorno del piloto. Sin confirmaciones oficiales, la sola posibilidad de que el abandone la categoría generó un verdadero cimbronazo en el paddock.

A sus 28 años, Verstappen se encuentra en pleno pico de su carrera y aún tiene contrato vigente con Red Bull. Sin embargo, ciertas decisiones reglamentarias de la Fórmula 1 hacen que cualquier señal de desgaste sea tomada con extrema atención. "Mi contrato va hasta 2028, pero dependerá de las nuevas normas de 2026, y de si son agradables y divertidas. Si no lo son, no me veo aguantando", había dicho semanas atrás antes de probar el RB22.

Por ahora no hay una decisión definitiva. No obstante, sus palabras en Suzuka bastaron para instalar una pregunta que hasta hace poco parecía impensada en el mundo de la F1: ¿puede el piloto más dominante de la era reciente estar considerando un final anticipado?