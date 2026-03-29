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Verstappen analiza su retiro al final de la temporada

Tras el Gran Premio de Japón, el tetracampeón neerlandés dejó una reflexión inesperada sobre su futuro en la categoría.

El Gran Premio de Japón dejó mucho más que un resultado deportivo dentro del paddock de la Fórmula 1. Tras finalizar séptimo en Suzuka, el tetracampeón del mundo Max Verstappen lanzó una reflexión que sacudió al ambiente del automovilismo: deslizó la posibilidad de retirarse al término de la temporada 2026. Si bien ya había manifestado su incomodidad, la declaración del piloto más dominante de la última década no deja de ser un bombazo inesperado.

El neerlandés, ganador de cuatro títulos mundiales consecutivos, fue sincero al describir el momento que atraviesa dentro de la categoría. “Estoy comprometido al 100% y lo intento seguir dando. Pero no es algo sano en este momento porque no lo estoy disfrutando”, reflexionó después de la carrera en Japón, en una frase que rápidamente recorrió el mundo del deporte.

En otro tramo de sus declaraciones, el piloto profundizó en ese dilema que empieza a aparecer en medio de un calendario cada vez más exigente: "En lo personal estoy muy contento. También hay que esperar a que lleguen las 24 carreras. Esta vez son 22, pero normalmente son 24. Y entonces uno se pregunta: ¿merece la pena? ¿O disfruto más estando en casa con mi familia viendo más a mis amigos cuando no estoy disfrutando de mi deporte?".

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Lejos de tratarse de una reacción aislada, la razón detrás de la postura de Verstappen tiene que ver con el contexto actual de la categoría, especialmente contra las reglas que rigen la Fórmula 1 en esta nueva etapa y que ya había cuestionado públicamente en más de una oportunidad. En ese marco, sus palabras dejaron entrever que la motivación ya no es la misma que en los años de dominio absoluto.

El piloto de Red Bull Racing también buscó relativizar el impacto de una eventual decisión de ese calibre. “Tengo otros muchos proyectos que me apasionan. Si parase, no significaría que me quedase parado. No quiero que la gente se sienta mal por mí”, añadió, dejando claro que su vida deportiva no se limitaría necesariamente a la Fórmula 1.

De todos modos, la repercusión no tardó en amplificarse. Algunos medios de los Países Bajos, como ‘De Telegraaf`, incluso fueron más allá y sugirieron que la opción de una retirada al finalizar la temporada ya circula dentro del entorno del piloto. Sin confirmaciones oficiales, la sola posibilidad de que el abandone la categoría generó un verdadero cimbronazo en el paddock.

A sus 28 años, Verstappen se encuentra en pleno pico de su carrera y aún tiene contrato vigente con Red Bull. Sin embargo, ciertas decisiones reglamentarias de la Fórmula 1 hacen que cualquier señal de desgaste sea tomada con extrema atención. "Mi contrato va hasta 2028, pero dependerá de las nuevas normas de 2026, y de si son agradables y divertidas. Si no lo son, no me veo aguantando", había dicho semanas atrás antes de probar el RB22.

Por ahora no hay una decisión definitiva. No obstante, sus palabras en Suzuka bastaron para instalar una pregunta que hasta hace poco parecía impensada en el mundo de la F1: ¿puede el piloto más dominante de la era reciente estar considerando un final anticipado?

FUENTE: TyC Sports

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