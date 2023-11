Unión le ganó a Tigre y se queda en Primera

Kevin Zenón decretó la victoria con la complicidad de Santiago Rojas tras un gran remate de tiro libre que pegó en el palo, rebotó en la espalda del arquero y se metió en la red, a los 37 minutos del primer tiempo.

"Toda la semana me la pasé practicando tiros libres y la verdad que el Kily González me dijo que me tuviera fe y que confíe en mi pegada, que una iba a entrar. Me infiltré 30 veces para poder jugar", confesó Zenón, la figura del partido, en el vestuario.