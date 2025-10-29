Últimos días de inscripción para la reválida de Guardavidas

Período de Inscripción: desde el lunes 6 hasta el 31 de octubre de 2025.
- Lugar: Departamento Náutico y Deporte Motor de 8:00 a 12:30 hs (sin excepción)
- Requisitos: La documentación completa, se debe presentar en las oficinas del Departamento Náutico y Deporte Motor (San Luis y Aberastain) de lunes a viernes de 8:00 a 12:30 hs.- (Se recibirán todos los requisitos juntos, sin excepción).
- Libreta de Guardavidas.
- Certificado de aptitud física para realizar actividad física (Médico Clínico).
- Ergometría informada por Cardiólogo (Estudio con esfuerzo).
- Certificado de Apto Psicológico (emitido por Psicólogo).
- Recibo pago inscripción.
- Costo: Los aspirantes que realicen la Reválida anual de Guardavidas 2025/2026, deberán abonar el importe de $ 30.000. (Pesos treinta mil), en concepto de inscripción para rendir el examen teórico práctico.
Reválida
Con respecto a la reválida de guardavidas para la temporada 2025/2026, se ha programado la evaluación teórica y la evaluación práctica, de acuerdo a los siguientes ítems a tener en cuenta:
- Evaluación Teórica (Obligatoria)
Se realizará el sábado 8 de Noviembre de manera virtual en horario de mañana. (Se enviará mail informativo con el horario)
Evaluación: Preguntas sobre conocimientos básicos y actualizados de RCP, Primeros Auxilios y Maniobras de Rescate - multiple choice (Para Personal Náutico se agrega Ley Náutica 826 G).
- Evaluación Práctica REVÁLIDA
Se realizará el sábado 15 de Noviembre, en el Embarcadero de Punta Negra 08:00 horas, puntual.
- Nado continuo 500 mts en 12 minutos (en 10 minutos Personal Náutico)
- Pedestrismo 1.000 mts en 5 minutos
- Fuerza – Extensiones de brazos (Varones 40 – Mujeres 25)
- Circuito de rescate (ingreso al agua, maniobras de rescate, remolque, extracción, traslado, RCP y primeros auxilios, preguntas teóricas etc.).
- Evaluación escrita conocimientos básicos de RCP, 1° Auxilio, Técnicas Rescate. (Ley Náutica 826 G para Personal Náutico)
- Evaluación práctica de navegación y rescate embarcado. (Personal Náutico)
El Personal Náutico rinde Reválida el viernes 14 de Noviembre.
Para mayor comunicación y/o consultas, comunicarse por correo electrónico: [email protected] o de manera presencial por las oficinas náuticas de 8 a 12.30 (San Luis y Aberastain). Director del Curso Guardavidas, Pablo Quiroga Cisella.
Descargar ficha de Inscripción Reválida Guardavidas 2025/2026 AQUI