Insistió, metió y Ghana venció a Panamá en la última jugada del partido

No hubo más llegadas de peligro hasta los 37 minutos, cuando el defensor Jiovany Ramos aprovechó el rebote de un centro cortado por Ati-Zigi para definir de primera, aunque su disparo agarró altura y se fue desviado.

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Ghana tuvo su primer tenue acercamiento a los 44 minutos, con un contraataque por derecha que terminó en un pase atrás para la definición de primera del lateral Marvin Senaya, con un tiro que salió cruzado pero demasiado ancho.

La primera del complemento fue del elenco africano, con un centro desde la izquierda del defensor Jerome Opoku para el cabezazo del central Jonas Adjetey, que salió bajo pero a las manos del arquero Orlando Mosquera.

El conjunto panameño tuvo su primer acercamiento del complemento a los 14 minutos, con un disparo desde el piso del extremo Cristian Martínez, por el costado derecho del área, que dio en el costado externo de la red.

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A los 19 minutos, el extremo Brandon Thomas-Asante llegó hasta el fondo por el costado derecho y metió un centro atrás para que el delantero Jordan Ayew empuje al gol, pero Ramos tuvo un cruce providencial y barrió para mandar la pelota al córner.

El propio Jiovany Ramos generó peligro dos minutos después, cuando pudo controlar al borde del área y, tras enganchar para perfilarse de zurdo, sacó un disparo a colocar al segundo palo, que se fue muy cerca del poste derecho del arquero Benjamín Arase, que había ingresado en el entretiempo.

En 27 minutos, una nueva pelota parada cayó para el cabezazo de Adjetey, que apareció por el segundo poste y remató de pique al piso, con un tiro apenas desviado. Sobre el final del partido, Ghana hizo un gran contraataque que terminó con el pase a la red del mediocampista Caleb Yirenkyi.