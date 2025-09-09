"
Se viene el Clásico Domingo Faustino Sarmiento en el Jockey Club

En la 72° edición, habrá presencia de importantes jockeys, quince carreras y más de 70 caballos de todo el país.

El Clásico Domingo Faustino Sarmiento en el Jockey Club, el evento más esperado del año en el turf, se realizará este jueves 11 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana, con distancia de 1200 metros, y está estimulado que la carrera más importante, de 2200 metros, se lleve a cabo a las 17:30, con siete caballos sanjuaninos, lo que asegura que el trofeo se quede en casa. Los protagonistas del clásico serán Asiatic King, Señor Importante, Butan Nat, Perfect Inc, El Mau, Solcitadicimo y Endo Verde.

La copa se denomina Copa Gobierno de San Juan y Secretaría de Deporte, por lo que se espera la visita de autoridades provinciales que acompañarán la jornada de domingo en el hipódromo ubicado en el departamento Rivadavia. Se espera la presencia de la Banda de Policía local, y en el predio habrá artesanos, comidas y un stand de promoción del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Además llega a nuestra provincia Juan Carlos Noriega, jockey argentino ganador de numerosas carreras, entre ellas Grandes Premios como el Carlos Pellegrini y el Nacional. Es considerado el mejor jinete cordobés de la historia.

Serán 14 las carreras que se realizarán en distancias de 200 a 2200 metros, con un costo de la entrada de 10.000 pesos para hombres y 5.000 para mujeres.

