Se viene el Clásico Domingo Faustino Sarmiento en el Jockey Club

La copa se denomina Copa Gobierno de San Juan y Secretaría de Deporte, por lo que se espera la visita de autoridades provinciales que acompañarán la jornada de domingo en el hipódromo ubicado en el departamento Rivadavia. Se espera la presencia de la Banda de Policía local, y en el predio habrá artesanos, comidas y un stand de promoción del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Además llega a nuestra provincia Juan Carlos Noriega, jockey argentino ganador de numerosas carreras, entre ellas Grandes Premios como el Carlos Pellegrini y el Nacional. Es considerado el mejor jinete cordobés de la historia.

Serán 14 las carreras que se realizarán en distancias de 200 a 2200 metros, con un costo de la entrada de 10.000 pesos para hombres y 5.000 para mujeres.