El Clásico Domingo Faustino Sarmiento en el Jockey Club, el evento más esperado del año en el turf, se realizará este jueves 11 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana, con distancia de 1200 metros, y está estimulado que la carrera más importante, de 2200 metros, se lleve a cabo a las 17:30, con siete caballos sanjuaninos, lo que asegura que el trofeo se quede en casa. Los protagonistas del clásico serán Asiatic King, Señor Importante, Butan Nat, Perfect Inc, El Mau, Solcitadicimo y Endo Verde.
Se viene el Clásico Domingo Faustino Sarmiento en el Jockey Club
En la 72° edición, habrá presencia de importantes jockeys, quince carreras y más de 70 caballos de todo el país.