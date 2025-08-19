Reprogramaron las fechas 6 y 7 del ciclismo en pista

La decisión de reprogramar responde a la realización del Torneo Nacional Absoluto de Patinaje Artístico 2025, que tendrá lugar en el Velódromo Vicente Alejo Chancay entre los días 22 de agosto y 4 de septiembre. Se trata de una competencia de gran relevancia que forma parte del calendario mundial de la disciplina y que convocará a más de 1.600 deportistas de distintas provincias del país, transformando a San Juan en epicentro del patinaje artístico durante casi dos semanas.

Cabe destacar que esta reprogramación fue el resultado de un acuerdo llevado a cabo entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, por medio de la Secretaría de Deporte, la Federación Ciclista Sanjuanina y los clubes organizadores, priorizando la organización ordenada de los calendarios y el óptimo desarrollo de ambos deportes.

De esta manera, se reafirma una vez más la importancia del Velódromo Vicente Alejo Chancay como espacio de referencia para el deporte argentino, no solo en ciclismo de pista, disciplina para la cual fue concebido, sino también como escenario de competencias de alcance nacional e internacional que posicionan a la provincia como sede deportiva de primer nivel.