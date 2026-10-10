Ratificaron la suspensión de Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración de Portugal

Cristiano Ronaldo explicó su conflicto con Jorge Jesús, y aseguró que decidió abandonar la concentración luego de que no se cumpliera un acuerdo sobre los minutos que iba a jugar. El delantero reconoció que estuvo mal y pidió disculpas a sus compañeros y a los hinchas.

Pese a la polémica, el capitán portugués descartó retirarse de la selección y confirmó que seguirá representando a su país.

El foco del conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús

Portugal venció 2 a 1 a Noruega por la UEFA Nations League, pero el resultado no fue el principal foco del partido: Cristiano Ronaldo se quedó en el banco de suplentes y no ingresó ni un solo minuto, lo que desató un conflicto con Jorge Jesús, nuevo entrenador de los Lusos.

Y es que el futbolista del Al Nassr fue visto con el rostro serio al finalizar el encuentro y hubo un detalle que denotó la molestia: no fue a saludar al público presente junto a sus compañeros y se marchó directamente al vestuario.

El comunicado completo de la Federación Portuguesa

“El 9 de octubre de 2026, se inició un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro con el objetivo de determinar la posible relevancia disciplinaria de los hechos denunciados el 7 de octubre de 2026.

Sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que estaba sujeto hasta la fecha de inicio del procedimiento, se determinó una suspensión preventiva y se le otorgó carácter de urgencia.

El expediente fue remitido el 10 de octubre de 2026 al Comité de Instrucción Disciplinaria de la FPF (Federación Portuguesa de Fútbol), y se excluyó su publicación hasta la finalización de la investigación".