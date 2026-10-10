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Colapinto abandonó la Sprint del GP de Singapur por una falla en su Alpine

El argentino había largado desde el 11° puesto y su participación terminó antes de lo esperado, en un momento en el que el Safety Car se encontraba en pista tras un choque protagonizado por George Russell.

Franco Colapinto tuvo un comienzo complicado en la jornada del sábado del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El piloto argentino debió abandonar la carrera Sprint cuando transitaba la cuarta vuelta, luego de que una falla detuviera su Alpine en plena competencia.

El argentino había largado desde el 11° puesto y buscaba avanzar en una prueba que otorgaba puntos para el campeonato. Sin embargo, su participación terminó antes de lo esperado, en un momento en el que el Safety Car se encontraba en pista tras un choque protagonizado por George Russell.

La falla mecánica dejó a Colapinto fuera de carrera y le impidió completar la primera competencia del día. El abandono representó un contratiempo para el piloto de Alpine, que esperaba aprovechar la Sprint para sumar experiencia y mejorar su posición en el circuito callejero de Marina Bay.

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