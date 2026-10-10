Franco Colapinto tuvo un comienzo complicado en la jornada del sábado del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El piloto argentino debió abandonar la carrera Sprint cuando transitaba la cuarta vuelta, luego de que una falla detuviera su Alpine en plena competencia.
Colapinto abandonó la Sprint del GP de Singapur por una falla en su Alpine
El argentino había largado desde el 11° puesto y su participación terminó antes de lo esperado, en un momento en el que el Safety Car se encontraba en pista tras un choque protagonizado por George Russell.