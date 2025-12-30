Presentaron el tradicional del Mundialito de Trinidad

En la mañana de este martes 30 de diciembre, en la sala de prensa Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni, se hizo a presentación oficial del torneo. Estuvieron presentes el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el subsecretario de Deporte Federado, Santiago de la Torre; el titular del Club Trinidad, Martín Riveros.

Invitados especiales: Fabricio Pérez, jugador de Estudiantes de La Plata; Bastian Vega y Ramiro Mansilla (jugadores sanjuaninos surgidos en Trinidad y actualmente en las inferiores de Estudiantes LP).

Martín Riveros: “Estamos preparando los predios, la verdad que agradecer a la gente del Sindicato que siempre está acompañando. Este año sumamos a la auxiliar del Bicentenario también, y los dos predios nuestros, como es la cancha de los Andes y el Barrio Atlético. La verdad que es un trabajo de los coordinadores y de toda la gente del club que hace dos meses que ya vienen trabajando con este mundialito.

Esperemos que tengamos una buena semana, que el tiempo nos acompañe. Que tengamos gente de Estudiantes de La Plata también es muy bueno, un equipo de primera con dos categorías; hace mucho que un equipo de primera no venía al mundialito y eso le va a dar un toque especial también, así que agradecer nuevamente al Gobierno de San Juan, a nuestro gobernador Marcelo Orrego que siempre nos está apoyando y a la Secretaría de Deporte por parte de Pablo que también nos ha dado un apoyo muy grande; quiero invitarlos para el día domingo a la inauguración”.

Como invitado especial estuvo presente Fabricio Pérez, jugador sanjuanino, surgido de las inferiores de Club Atlético Trinidad y actual integrante del plantel profesional de Estudiantes de La Plata: “Muy contento de estar acá. Para mí es muy importante el club, tanto como lo es la Liga Sanjuanina. Creo que aprendí muchísimas cosas y por eso me llevó a donde estoy ahora. Muy agradecido con el club y con toda la Liga Sanjuanina”.

Santiago de la Torre: “Me genera una emoción particular, yo vengo del club Atlético Trinidad y veo muchas caras conocidas, todos compañeros, profes, la verdad que hemos compartido la primera edición desde el año 91, el mundialito allá en calle Mendoza y después fue creciendo de manera transversal, longitudinal de cualquier manera este mundialito ha ido creciendo teniendo la participación del Club Independiente de Avellaneda, Rosario Central, en este momento Estudiantes de La Plata.

La verdad que han pasado grandes figuras como Di María y el señor que tengo a mi lado (Fabricio Pérez), a quien agradezco que haya tenido la humildad de venir y respetar sus orígenes y agradecer a la Liga Sanjuanina que tanto le dio.

Mundialito de Trinidad 2026 2

El domingo vamos a estar en el Club Atlético Trinidad y después en el cierre que va a ser en el Bicentenario, ya por segundo año consecutivo, tener este marco hermoso que nos brinda este estadio. Agradecer a las personas que nos visitan porque esto también fomenta el turismo. Me voy a sentir en casa durante esta semana y la verdad que me genera un impacto emocional muy lindo volver al mundialito, mis orígenes tenía prácticamente la edad de estos chicos cuando jugué por primera vez en el año 91 y como decía Pichu, transitar este mundialito con violencia cero.

Para eso es muy importante que los padres y los cuerpos técnicos sepan controlar a los chicos y es una cuenta pendiente que estamos trabajando en conjunto con la Liga Sanjuanina y la Secretaría de Seguridad para erradicar la violencia o disminuirla lo antes posible”.

Pablo Tabachnik: “Como dijeron Martín y Santiago, pedir que los papás se comporten como papás, que los niños puedan disfrutar de este evento que es maravilloso, que es muy importante, que se den un abrazo, que todos terminen felices más allá de la competencia y de los sinsabores que genera la competencia deportiva, que se lleven amistades y buenos recuerdos de un evento de los más grandes que tiene el fútbol provincial.

Pedirles que los chicos lo disfruten, que los profes y coordinadores del club hagan todo como saben para que todo salga de mil maravillas, que cuentan con el apoyo del Gobierno de la provincia, de nuestro gobernador Marcelo Orrego, de todo lo que es la parte de la Secretaría de Deporte, para que este sea un mundialito inolvidable para los chicos, más allá de si es más grande o más chico.

Que sobre todo los padres puedan valorar lo que están haciendo por sus hijos, por la educación, por la educación deportiva, por la formación que los niños van a llevar a las próximas generaciones. Así que les pedimos a todos los padres que se acerquen, alienten, colaboren, se involucren, pero dejen a los chicos disfrutar, que ese es el objetivo principal.

En este último día hábil del año, agradecer a todos por el año transcurrido, por todo lo que se ha hecho en materia deportiva, a los que están involucrados directamente, a los medios de comunicación por difundir, a todos los profes, a todos los dirigentes deportivos, en este caso nuevamente al Sindicato de Comercio por estar apoyando un evento deportivo de magnitud. Desearles que pasen un lindo fin de año, seguramente en familia, y que el año 2026 nos encuentre, como dice el gobernador, unidos, por un deporte más fuerte y sobre todo por un deporte sin violencia. Así que feliz 2026”.

En esta edición, las cuatro sedes serán: la cancha del Club Atlético Trinidad, predio Héctor Literas, las canchas auxiliares del Bicentenario y las instalaciones del Sindicato Empleados de Comercio, escenarios que albergarán una semana a puro fútbol.

Los partidos se disputarán desde las 8 de la mañana hasta las 11:30, con un receso durante la siesta, y se retomarán desde las 19 hasta la medianoche, priorizando la salud de los chicos frente a las altas temperaturas. El valor de la entrada será de 5.000 pesos por jornada, con acceso a más de una sede el mismo día.