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Murió el futbolista de Colón de San Justo que había sufrido un ACV

El futbolista Lautaro Fagioli falleció tras permanecer internado en terapia intensiva.

El fútbol santafesino atraviesa horas de profunda tristeza tras confirmarse la muerte de Lautaro Fagioli, el joven futbolista de 22 años que permanecía internado luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico.

El joven futbolista, que falleció este viernes, defendía los colores de Colón de San Justo, institución que confirmó la noticia a través de un emotivo mensaje difundido en sus redes sociales. Allí, el club expresó el dolor por la pérdida de uno de sus jugadores más queridos y recordó el vínculo que había construido con la entidad durante los últimos años.

“Lautaro para siempre”, escribieron desde la institución santafesina. “Estamos sumergidos en la tristeza y abrazando con fuerza a toda tu familia. Fuiste un ejemplo de respeto, compromiso y profesionalismo en esta, nuestra casa, que también se convirtió en tu lugar, un lugar donde disfrutaste mucho de eso que tanto te gustaba hacer, jugar a la pelota”, manifestaron.

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La despedida continuó con palabras cargadas de emoción: “Lautaro, no tenemos palabras. La familia Colonista te quiere y te guardará por siempre en su memoria. Hasta siempre, Lau”, agregaron desde el club.

El amor por su familia

En medio de una vida dedicada al deporte, el acontecimiento más importante para Lautaro fue a fines de 2024 cuando nació Alfonsina, su hija, fruto de la relación que mantenía con su pareja Sol.

El 30 de diciembre de 2024, día del nacimiento de su hija, publicó una imagen acompañada por una frase que hoy adquiere un significado especial: “El día que conocí al amor de mi vida”, escribió entonces para describir uno de los momentos más felices de su historia personal.

Meses después, también compartió imágenes junto a su hija en la cancha de Colón de San Justo. En una de esas publicaciones dejó otro mensaje cargado de sentimiento: “Fuiste, sos y serás el mejor sueño que tuve, lo mejor del amor. ¡Lo más lindo es vivirlo con vos!”.

FUENTE: Noticias Argentinas

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