Murió el futbolista de Colón de San Justo que había sufrido un ACV

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La despedida continuó con palabras cargadas de emoción: “Lautaro, no tenemos palabras. La familia Colonista te quiere y te guardará por siempre en su memoria. Hasta siempre, Lau”, agregaron desde el club.

El amor por su familia

En medio de una vida dedicada al deporte, el acontecimiento más importante para Lautaro fue a fines de 2024 cuando nació Alfonsina, su hija, fruto de la relación que mantenía con su pareja Sol.

El 30 de diciembre de 2024, día del nacimiento de su hija, publicó una imagen acompañada por una frase que hoy adquiere un significado especial: “El día que conocí al amor de mi vida”, escribió entonces para describir uno de los momentos más felices de su historia personal.

Meses después, también compartió imágenes junto a su hija en la cancha de Colón de San Justo. En una de esas publicaciones dejó otro mensaje cargado de sentimiento: “Fuiste, sos y serás el mejor sueño que tuve, lo mejor del amor. ¡Lo más lindo es vivirlo con vos!”.