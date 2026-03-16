La Champions League define sus clasificados a cuartos

Más tarde, a partir de las 17, se disputarán en simultáneo los otros tres partidos de este martes.

En uno de ellos, el Manchester City recibirá al Real Madrid de España, con el objetivo de dar vuelta la goleada 3-0 sufrida en la ida en la capital española, donde mostraron una muy pobre imagen.

Esta es la quinta temporada consecutiva en la que ambos equipos se enfrentan en una ronda eliminatoria del torneo de clubes más importante de Europa. En 2022, 2024 y 2025 la balanza se inclinó a favor del Real Madrid, mientras que en 2023 el triunfo fue para el Manchester City.

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En otro de los partidos, el Chelsea de Inglaterra recibirá al ParisSaint-Germain de Francia, que es el último campeón de la Champions.

La ida se disputó en el Parque de los Príncipes y terminó en un cómodo triunfo por 5-2 para el equipo francés, que buscará liquidar el asunto en Stamford Bridge.

Por último, el Arsenal de Inglaterra, que es uno de los equipos más regulares en Europa esta temporada y que todavía compite en todos los frentes, buscará sellar la clasificación cuando reciba al Bayer Leverkusen de Alemania.

El encuentro correspondiente a la ida, que se llevó a cabo en Alemania, terminó en igualdad 1-1.

Octavos de final en la Champions League

Martes 17/3:

14.45; Sporting Lisboa - Bodo Glimt (0-3)

17.00; Manchester City - Real Madrid (0-3)

17.00; Chelsea - PSG (2-5)

17.00; Arsenal - Bayer Leverkusen (1-1)

Miércoles 18/3: