La Champions League define sus clasificados a cuartos
Este martes y miércoles se jugarán las revanchas de los octavos de final de la Champions League. Hay cinco series que parecen sentenciadas.
Los partidos correspondientes a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa, comenzarán a disputarse este martes en la que será una intensa jornada que contará con cuatro encuentros.
En el primero de ellos, que iniciará a las 14:45, el Sporting Lisboa tendrá la difícil tarea de dar vuelta frente a su gente la serie ante el Bodo/Glimt de Noruega, que es el equipo revelación en esta Champions League.
El encuentro de ida terminó 3-0 a favor de los noruegos, que en esta Champions ya derrotaron a equipos de primer nivel como el Manchester City de Inglaterra y el Inter de Milán, entre otros.
Más tarde, a partir de las 17, se disputarán en simultáneo los otros tres partidos de este martes.
En uno de ellos, el Manchester City recibirá al Real Madrid de España, con el objetivo de dar vuelta la goleada 3-0 sufrida en la ida en la capital española, donde mostraron una muy pobre imagen.
Esta es la quinta temporada consecutiva en la que ambos equipos se enfrentan en una ronda eliminatoria del torneo de clubes más importante de Europa. En 2022, 2024 y 2025 la balanza se inclinó a favor del Real Madrid, mientras que en 2023 el triunfo fue para el Manchester City.
En otro de los partidos, el Chelsea de Inglaterra recibirá al ParisSaint-Germain de Francia, que es el último campeón de la Champions.
La ida se disputó en el Parque de los Príncipes y terminó en un cómodo triunfo por 5-2 para el equipo francés, que buscará liquidar el asunto en Stamford Bridge.
Por último, el Arsenal de Inglaterra, que es uno de los equipos más regulares en Europa esta temporada y que todavía compite en todos los frentes, buscará sellar la clasificación cuando reciba al Bayer Leverkusen de Alemania.
El encuentro correspondiente a la ida, que se llevó a cabo en Alemania, terminó en igualdad 1-1.