El ciclista argentino Nicolás Tivani, representante del equipo Aviludo-Louletano-Loulé y oriundo de Pocito, San Juan, se adjudicó este jueves la primera etapa de la 86ª edición de la Vuelta a Portugal, tras imponerse en un emocionante sprint final en subida que culminó en el Santuario de Sameiro, en Braga.
El sanjuanino Tivani ganó y puso a Argentina en lo alto
Con un sprint final letal, el sanjuanino cruzó primero la meta en el Santuario de Sameiro, aunque el maillot amarillo quedó en manos del portugués Rafael Reis.