El sanjuanino Tivani ganó y puso a Argentina en lo alto

La jornada inaugural de la prestigiosa competencia europea abarcó 162,3 kilómetros entre Viana do Castelo y Sameiro, y Tivani la completó en 3 horas, 56 minutos y 4 segundos, desatando la euforia del equipo portugués que integra y posicionando a Argentina entre los protagonistas de la carrera.

Aunque se quedó con el parcial, el maillot amarillo quedó en manos del local Rafael Reis, quien se mantiene como líder general tras el prólogo y el inicio de la etapa en línea.