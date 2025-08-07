"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Tivani

El sanjuanino Tivani ganó y puso a Argentina en lo alto

Con un sprint final letal, el sanjuanino cruzó primero la meta en el Santuario de Sameiro, aunque el maillot amarillo quedó en manos del portugués Rafael Reis.

El ciclista argentino Nicolás Tivani, representante del equipo Aviludo-Louletano-Loulé y oriundo de Pocito, San Juan, se adjudicó este jueves la primera etapa de la 86ª edición de la Vuelta a Portugal, tras imponerse en un emocionante sprint final en subida que culminó en el Santuario de Sameiro, en Braga.

La jornada inaugural de la prestigiosa competencia europea abarcó 162,3 kilómetros entre Viana do Castelo y Sameiro, y Tivani la completó en 3 horas, 56 minutos y 4 segundos, desatando la euforia del equipo portugués que integra y posicionando a Argentina entre los protagonistas de la carrera.

Aunque se quedó con el parcial, el maillot amarillo quedó en manos del local Rafael Reis, quien se mantiene como líder general tras el prólogo y el inicio de la etapa en línea.

Te puede interesar...

La etapa también marcó la primera llegada en alto de la competencia, donde el sanjuanino demostró su explosividad, temple y gran estado físico.

La segunda etapa se correrá este viernes, con un recorrido de 167,9 kilómetros entre Felgueiras y Fafe, atravesando caminos de tierra que forman parte del tradicional Rally de Portugal.

Temas

Te puede interesar